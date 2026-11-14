Z nádejného úvodu k vysokej prehre. Slovenky v Solúne nestačili na Grécko

Kvalifikácia ME v basketbale žien 2027 - 2. fáza
Grécko - Slovensko 98:70 (46:33)
Najviac bodov Grécka: Fasulasová 26 (15 doskokov), Parksová 23, Spanosová 17
Zostava a body Slovenska: Mištinová a Lambertová po 13, Dudášová 12, Jakubcová 7, Moravčíková 6 (Martišková 12, Svetlíková 7, Buknová, Kraislová, Oborilová a Tarkovičová po 0)
TH: 18/16 - 19/15, fauly: 16 - 19, trojky: 12 - 7
Rozhodovali: Mitrovski (Sev. Mac.), Stefanov (Bulh.), Mumini (Kos.)
Štvrtiny: 20:15, 26:18, 27:22, 25:15.
Slovenské basketbalistky prehrali v sobotňajšom stretnutí druhej fázy kvalifikácie ME 2027 v Solúne s domácim Gréckom 70:98 (33:46).
V L-skupine tak zaznamenali v druhom zápase druhú prehru. Zverenky trénera Martina Pospišila zakončia asociačný termín domácim duelom, v utorok 17. novembra o 18.00 h nastúpia v Bratislave proti Srbsku.
Najlepšou strelkyňou víťaziek bola pivotka Mariella Fasulasová, ktorá zaznamenala double double 26 bodov a 15 doskokov, doplnila ju naturalizovaná Američanka Robyn Parksová s 23 bodmi, keď premenila 4 z 5 trojok.
V slovenskom drese si pripísali Miroslava Mištinová a Kyra Lambertová po 13 bodov, rodená Američanka dodala aj 7 asistencií.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovenky viedli v úvode 7:4, no domáce následne zaznamenali šnúru 9:0 a získali úplnú kontrolu nad stretnutím.
K dvojcifernému náskoku sa Grékyne dostali v druhej štvrtine za stavu 31:21 a naďalej ho zveľaďovali. Do šatne odchádzali cez polčas s náskokom 13 bodov.
II. polčas:
Hosťujúce hráčky vôbec nezachytili úvod druhého polčasu, odštartovali ho šnúrou 0:8 a nechali tak súperky odskočiť na vyše 20 bodov.
Slovenky sa nedokázali proti aktívne brániacim Grékyniam dostávať do jednoduchých streleckých pozícií a v obrane nestíhali.
Za výrazne kratší koniec ťahali v snahe doskakovať loptu, v tejto štatistike prehrali 23:41.
Grékyne viedli v záverečnej desaťminútovke až o 31 bodov, v úplnom závere im Slovenky aspoň nedovolili prekonať stobodovú hranicu a manko skresali na 28 bodov.
Hlasy po zápase
Martin Pospišil, tréner Slovenska: „Tvrdá realita. Zápas sme nezvládli vo viacerých smeroch. Veľmi ma to mrzí. V každom jednom útoku i v obrane ukázalo Grécko svoju silu v podkošovom priestore. Obe grécke pivotky ukázali svoju kvalitu, aj Parksová. Prekonali nás individuálne i tímovo.“
Natália Martišková, hráčka Slovenska: „Myslím si, že sme dostávali veľa bodov z vymedzeného územia. Nevyužívali sme taktické fauly, aby sme ich zastavili. Po ofenzívnej stránke sa lopta nezdieľala tak, ako sa mala, aby sme dostali všetky naše strelkyne do hry. Potom to už išlo. Bol veľký kameň úrazu, že mali až toľko doskokov. Naopak, my sme v ofenzíve chodili na doskoky málo a keď sme tam aj boli, lopty preskakovali a boli sme neskoro v tranzícii. Nie je to jednoduchá situácia, ale každý zápas sa začína od 0:0 a v takýchto momentoch sa ukazuje charakter, ako zareagujeme.“