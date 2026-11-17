Niekdajší najlepší golfista sveta Tiger Woods sa na začiatku decembra vráti k súťažnej hre.
Päťdesiatdvaročný Američan oznámil na sociálnych sieťach, že sa zúčastní na turnaji The Hero World Challenge na Bahamách, ktorého je usporiadateľom. Bude to jeho prvý štart od roku 2024.
"Cítim sa lepšie, o tom niet pochýb. Potrénoval som a budem na Hero. Budem tam tak či tak (ako hostiteľ), takže sa tam uvidíme," oznámil Woods, ktorý dnes doplnil zoznam účastníkov rovnako ako Rickie Fowler a Gary Woodland.
Woods naposledy štartoval na oficiálnom podujatí v júli 2024 na British Open, kde neprešiel cutom. Potom sa v septembri podrobil ďalšej operácii chrbta a ešte v decembri si zahral na rodinnom turnaji so synom Charliem.
Vo februári 2025 si pretrhol achilovku a k tréningu sa vrátil až tento rok v marci, ale onedlho prerušil kariéru po autonehode, po ktorej bol obvinený z jazdy pod vplyvom.
To víťaz 15 majorov pôvodne odmietol, ale nakoniec pristúpil na dohodu a obvinenie bolo zmiernené na menej závažný delikt bezohľadnej jazdy. Za to dostal päťročný zákaz šoférovania.
Miestom Woodsovho návratu na greeny bude Albany, kde sa turnaj pre dvadsiatku elitných hráčov uskutoční od 3. do 6. decembra.
Woods podujatie organizuje od roku 2000 a päťkrát ho vyhral, naposledy v roku 2011. Na PGA Tour získal rekordných 82 titulov, v posledných rokoch ho ale brzdila séria operácií chrbta a kolien, niekoľko nehôd a závislosť od liekov proti bolesti.
Na elitnom okruhu triumfoval naposledy pred siedmimi rokmi, v roku 2024 štartoval na všetkých štyroch majoroch, ale iba na úvodnom Masters prešiel cutom a skončil šesťdesiaty.