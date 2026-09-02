Woods po nehode priznal vinu. Súd mu udelil päťročný zákaz šoférovania

Slávny golfista Tiger Woods pristúpil na dohodu o priznaní viny za bezohľadnú jazdu v súvislosti s marcovou nehodou.
Od súdu za to dostal miernejší trest v podobe päťročného zákazu šoférovania. Informovala o tom agentúra AP.
Woods tento rok v marci havaroval neďaleko svojho bydliska v obci Jupiter Island na Floride. Pri predbiehaní vrazil do čistiaceho vozidla a svoje SUV obrátil na ľavý bok. Všetko sa zaobišlo bez zranení, golfista ale na druhom vozidle spôsobil škodu 5000 dolárov.
Výsledky dychového testu na alkohol mal 50-ročný Woods negatívny, odmietol ale kontrolu moču. Policajti u neho navyše objavili dve tabletky analgetik a víťaz 15 majorov bol obvinený z konania pod vplyvom.
To Woods pôvodne odmietol, ale teraz pristúpil na dohodu a obvinenie bolo zmiernené na menej závažný delikt bezohľadnej jazdy. Za to okrem päťročného zákazu dostal navyše pokutu 1500 dolárov.
Woods po nehode prerušil kariéru, počas ktorej získal rekordných 82 titulov na PGA Tour. V posledných rokoch ho navyše zbrzdila séria operácií chrbta a kolien, niekoľko nehôd a závislosť od liekov proti bolesti.