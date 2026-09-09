Miliardový projekt sa otriasa. Organizácia chce nový začiatok: Osud hráčov zostáva nejasný

Kontroverzná séria LIV Golf požiadala v utorok o poskytnutie ochrany pred veriteľmi. Organizácia od prvej sezóny v roku 2022 vynaložila miliardy dolárov na to, aby prilákala špičkových hráčov z PGA Tour.
Saudskoarabský verejný investičný fond (PIF) sa však rozhodol už sériu ďalej nefinancovať. Dokument podaný na súde v New Jersey naznačuje, že LIV Golf plánuje reštrukturalizáciu a návrat v novej podobe, hoci osud hviezdnych hráčov, ako sú Bryson DeChambeau a Jon Rahm, zostáva nejasný.
„Tento proces nám poskytuje štruktúru a čas na realizáciu významnej transakcie a otvorenie ďalšej kapitoly,“ uviedol podľa agentúry AFP generálny riaditeľ Scott O'Neil, ktorého organizácia už začiatkom tohto mesiaca prepustila väčšinu svojich zamestnancov.
LIV má v úmysle vrátiť sa v budúcom roku v novej podobe, ktorá bude „zameraná na fanúšikov, založená na inovatívnom vlastníckom modeli uprednostňujúcom hráčov a začlenená do globálneho golfového ekosystému,“ povedal O'Neil.
V stanovisku LIV sa však zároveň uvádza, že „v súčasnosti neexistujú žiadne definitívne rozhodnutia týkajúce sa kalendára na rok 2027 ani jednotlivých podujatí“.
Fond z Blízkeho východu investoval do série odhadom päť miliárd dolárov. V apríli však oznámil, že prehodnocuje svoje priority a sústredí sa na iné finančné záväzky.
Podľa vyhlásenia LIV poskytne PIF pôžičku vo výške takmer 50 miliónov dolárov na pokrytie nákladov spojených s procesom bankrotu a reorganizácie.
Hviezdy LIV ako Rahm, DeChambeau a Dustin Johnson evidujú voči organizácii najvyššie nezabezpečené pohľadávky, pričom každá z nich presahuje päť miliónov dolárov.
Súdne dokumenty odhalili, že LIV dlhuje na záväzkoch až miliardu dolárov najmenej tisícke veriteľov.
Nová verzia série LIV by mala mať kratší kalendár a nižšie finančné odmeny. Zároveň plánuje usporiadať turnaje na piatich kontinentoch.
Veľa však bude závisieť od toho, či v sérii zostanú jej najväčšie hviezdy. Viaceré médiá informovali, že v dôsledku bankrotu by sa zmluvy hráčov s LIV Golf stali neplatnými, čo by im umožnilo rozhodnúť sa, či zostanú v sérii v jej novej podobe, alebo budú vymáhať svoje zárobky.
Vedenie PGA Tour však informovalo, že zatiaľ neplánuje hráčom ponúknuť cestu späť.