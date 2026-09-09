Miliardový projekt sa otriasa. Organizácia chce nový začiatok: Osud hráčov zostáva nejasný

Marc Leishman.
Marc Leishman. (Autor: REUTERS)
TASR|9. sep 2026 o 08:48
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Saudskoarabský verejný investičný fond sa rozhodol už sériu ďalej nefinancovať.

Kontroverzná séria LIV Golf požiadala v utorok o poskytnutie ochrany pred veriteľmi. Organizácia od prvej sezóny v roku 2022 vynaložila miliardy dolárov na to, aby prilákala špičkových hráčov z PGA Tour.

Saudskoarabský verejný investičný fond (PIF) sa však rozhodol už sériu ďalej nefinancovať. Dokument podaný na súde v New Jersey naznačuje, že LIV Golf plánuje reštrukturalizáciu a návrat v novej podobe, hoci osud hviezdnych hráčov, ako sú Bryson DeChambeau a Jon Rahm, zostáva nejasný.

„Tento proces nám poskytuje štruktúru a čas na realizáciu významnej transakcie a otvorenie ďalšej kapitoly,“ uviedol podľa agentúry AFP generálny riaditeľ Scott O'Neil, ktorého organizácia už začiatkom tohto mesiaca prepustila väčšinu svojich zamestnancov.

LIV má v úmysle vrátiť sa v budúcom roku v novej podobe, ktorá bude „zameraná na fanúšikov, založená na inovatívnom vlastníckom modeli uprednostňujúcom hráčov a začlenená do globálneho golfového ekosystému,“ povedal O'Neil.

V stanovisku LIV sa však zároveň uvádza, že „v súčasnosti neexistujú žiadne definitívne rozhodnutia týkajúce sa kalendára na rok 2027 ani jednotlivých podujatí“.

Fond z Blízkeho východu investoval do série odhadom päť miliárd dolárov. V apríli však oznámil, že prehodnocuje svoje priority a sústredí sa na iné finančné záväzky.

Podľa vyhlásenia LIV poskytne PIF pôžičku vo výške takmer 50 miliónov dolárov na pokrytie nákladov spojených s procesom bankrotu a reorganizácie.

Hviezdy LIV ako Rahm, DeChambeau a Dustin Johnson evidujú voči organizácii najvyššie nezabezpečené pohľadávky, pričom každá z nich presahuje päť miliónov dolárov.

Súdne dokumenty odhalili, že LIV dlhuje na záväzkoch až miliardu dolárov najmenej tisícke veriteľov.

Nová verzia série LIV by mala mať kratší kalendár a nižšie finančné odmeny. Zároveň plánuje usporiadať turnaje na piatich kontinentoch.

Veľa však bude závisieť od toho, či v sérii zostanú jej najväčšie hviezdy. Viaceré médiá informovali, že v dôsledku bankrotu by sa zmluvy hráčov s LIV Golf stali neplatnými, čo by im umožnilo rozhodnúť sa, či zostanú v sérii v jej novej podobe, alebo budú vymáhať svoje zárobky.

Vedenie PGA Tour však informovalo, že zatiaľ neplánuje hráčom ponúknuť cestu späť.

Golf

    Marc Leishman.
    Marc Leishman.
    Miliardový projekt sa otriasa. Organizácia chce nový začiatok: Osud hráčov zostáva nejasný
    dnes 08:48
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