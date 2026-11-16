Najlepší výkon podal v záverečnom kole. Sabbatini zakončil sezónu tretím miestom

Slovenský golfista Rory Sabbatini zakončil svoju premiérovú sezónu na PGA TOUR Champions ďalším skvelým výsledkom.
Na záverečnom turnaji Charles Schwab Cup Championship v americkom Phoenixe obsadil delené 3. miesto s celkovým skóre 14 rán pod par.
Strieborný olympijský medailista z Tokia si najlepší výkon nechal na záverečné kolo. Po výsledkoch 68, 68 a 70 zahral v nedeľu ihrisko Phoenix Country Club na 64 úderov, teda sedem rán pod par.
Vďaka skvelému finišu sa posunul o 14 priečok až na 3. pozíciu, o ktorú sa podelil s Juhoafričanom Retiefom Goosenom a Freddiem Jacobsonom zo Švédska.
Pred nimi skončili iba domáci Zach Johnson (-17) a víťaz turnaja Stewart Cink (-19), ktorý zároveň obhájil celkové prvenstvo v Charles Schwab Cup.
Sabbatini má za sebou vydarenú sezónu medzi hráčmi PGA TOUR Champions, v októbri získal na turnaji Stifel Charity Classic v St. Louis svoj premiérový titul v tejto sérii a počas roka sa viackrát umiestnil medzi najlepšími. Informácie priniesla Slovenská golfová asociácia (SKGA) v tlačovej správe.