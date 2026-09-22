Sabbatiniho parádny záver. Vďaka tomu sa vyšvihol na pódium na prestížnom turnaji

Slovenský golfista Rory Sabbatini si úspešne počínal na prestížnom okruhu PGA Tour Champions.
Na turnaji PURE Insurance Championship, ktorý sa odohral na ikonickom ihrisku Pebble Beach Golf Links v Kalifornii, obsadil druhé miesto so skóre 204/−12.
Na víťazného Američana Zacha Johnsona, ktorý triumfoval so skóre 202/−14, stratil iba dva údery.
Päťdesiatročný Sabbatini predviedol najlepší výkon vo finálovom kole. Ihrisko zdolal na 63 rán, teda deväť úderov pod par, a výrazne sa posunul výsledkovou listinou.
Strieborný medailista z OH 2021 v Tokiu skončil na druhom mieste spoločne so Švédom Henrikom Stensonom a Novozélanďanom Stevenom Alkerom.
Na turnaji s celkovou dotáciou 2,4 milióna dolárov tak potvrdil, že dokáže bojovať o najvyššie priečky medzi svetovou elitou seniorského golfu.
PGA Tour Champions je profesionálna golfová séria určená pre hráčov vo veku 50 rokov a viac. Funguje ako priama seniorská vetva hlavnej americkej PGA Tour.