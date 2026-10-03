Zlato z Ázijských hier ho zachránilo pred vojnou. Juhokórejčan: Nešlo mi o vlastné záujmy

Tom Kim oslavuje víťazstvo.
Tom Kim oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/Kyodo News via AP)
ČTK|3. okt 2026 o 16:43
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Môže pokračovať v kariére na elitnom americkom okruhu PGA.

Juhokórejský golfista Tom Kim získal zlatú medailu na Ázijských hrách, čím si zabezpečil oslobodenie od povinnej vojenskej služby.

Dvadsaťštyriročný hráč tak môže pokračovať v kariére na elitnom americkom okruhu PGA, kde už vyhral štyri turnaje vrátane tohtoročného Scottish Open.

Na Ázijských hrách sa nerozdeľujú finančné prémie a špičkoví golfisti ich zvyčajne vynechávajú.

Kim však o účasť veľmi stál a absolvoval kvôli tomu rýchly presun z amerického Medinahu, kde minulý týždeň hral za tím sveta v Prezidentskom pohári.

VIDEO: Tom Kim získal zlatú medailu

V japonskej Nagoji sa vyrovnal s únavou z cesty aj časovým posunom a zvíťazil s náskokom troch úderov pred trojicou najbližších súperov.

„Snažil som sa podať čo najlepší výkon pre svoju krajinu a získať pre ňu medailu. Nešlo mi o vlastné záujmy, na povinnú vojenskú službu som sa snažil nemyslieť,“ povedal Kim novinárom.

Zdraví muži v jeho krajine musia absolvovať najmenej osemnásťmesačnú vojenskú službu, čo by Kima pripravilo o účasť na PGA Tour v kľúčovej fáze jeho kariéry.

Vláda odmeňuje oslobodením od bežnej vojenskej služby víťazov Ázijských hier a držiteľov olympijských medailí bez ohľadu na ich hodnotu.

Kim bol blízko oslobodeniu od vojenskej služby už na hrách v Paríži, kde sa po prvom dni delil o tretie miesto, ale napokon skončil ôsmy.

Golf

    Tom Kim oslavuje víťazstvo.
    Tom Kim oslavuje víťazstvo.
    Zlato z Ázijských hier ho zachránilo pred vojnou. Juhokórejčan: Nešlo mi o vlastné záujmy
    dnes 16:43
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