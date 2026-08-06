Jeden z najväčších úspechov škótskeho basketbalu. Tréner Prievidze doviedol tím k medaile

Hlavný tréner BC Prievidza Gareth Murray dosiahol v Glasgowe jeden z najväčších úspechov škótskeho basketbalu.
Mužskú reprezentáciu v 3x3 basketbale doviedol na Hrách Commonwealthu k bronzovej medaile.
Pre Škótsko je to historicky prvá basketbalová medaila a zároveň prvý cenný kov v tímovom športe na Hrách Commonwealthu.
Rozhodujúci zápas priniesol dramatickú koncovku. Škóti v súboji o tretie miesto zdolali Nový Zéland 18:16, hoci s rovnakým súperom v skupinovej fáze prehrali 13:21.
„Prvými emóciami boli čisté šťastie a radosť nás všetkých. Zápasy v 3x3 basketbale sú veľmi nevyspytateľné a aj keď do konca zostáva málo času, pri vyrovnanom priebehu je ťažké vedieť, či to už bude stačiť na výhru,“ opísal Murray svoje pocity po záverečnom klaksóne.
Po historickom reprezentačnom úspechu sa Murrayho pozornosť okamžite presúva ku klubovým povinnostiam.
Prievidza začína prípravu na nový ročník, v ktorom ju hneď v úvode čaká boj o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA.
V kvalifikačnom dvojzápase na konci septembra nastúpi proti chorvátskemu KK Samobor.
„Teším sa na novú sezónu. Začiatok je vždy vzrušujúci. Privítame nových hráčov a budeme hľadať spôsob, ako ich spojiť do jedného tímu, v ktorom budú bojovať jeden za druhého.
Hneď na začiatku nás čakajú dôležité zápasy o postup do skupinovej fázy Európskeho pohára. Najnáročnejšie bude, aby sme už po šiestich týždňoch prípravy hrali dobrý basketbal,“ citoval Murrayho klubový zamestnávateľ v tlačovej správe.