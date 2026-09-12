Lučenec vstúpil do extraligy víťazne, najvyššiu výhru dosiahla Bratislava

Futsalisti úradujúceho slovenského majstra FUTSAL KLUB Lučenec zvíťazili v úvodnom kole nového ročníka Extraligy nad MŠK Nové Zámky 4:2.
Finalista z minulej sezóny Futsal Team Levice prehral s tímom MIBA Banská Bystrica 2:7.
Tipos Futsal Extraliga - 1.kolo:
FUTSAL KLUB Lučenec – MŠK Nové Zámky 4:2 (3:0)
Góly: 2. Bielik M., 8., 35. Doša, 18. Moreno, Machado - 22. Melo Junior, 40. Barroso Rodrigues
Podpor Pohyb Košice – 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava 8:5 (3:2)
Góly: 7., 38. Slanina, 8., 22. Streňo, 17. Köteles, 35. Seman, 39. Ftorek, 39. Kuhajdík - 6., 31. Rusnák, 16. Škrabák, 22:, 27. Genčúr
Futsal Team Levice – MIBA Banská Bystrica 2:7 (1:4)
Góly: 1. Solárik, 40. Rakica - 4., 18. Puškár, 19. Čief, 19. Lehocký, 24., 30. Vrábel, 33. Soláruk vlastný
Pinerola 1994 FA Bratislava – Cassovia Futsal Team Košice 9:3 (2:0)
Góly: 12. Feder, 16. Chamilla, 25., 37. Kostolný, 27. Horváth, 32. Strapek, 34. Mátyás vlastný, 36. Gajdoš, 38. Pokorný - 34. Müller, 35. Gluchman, 40. Sasák