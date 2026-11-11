Slováci po dramatickom závere cítia krivdu. Rozhodcovia nám zobrali gól, vravel tréner

Slovenskí futsalisti boli v utorkovom dueli hlavného kola kvalifikácie MS 2028 veľmi blízko k zisku cenného bodu proti kvalitnému tímu Ukrajiny.
Favoritovi skupiny podľahli tesne 1:2 a loptu dostali do siete aj druhýkrát, avšak podľa rozhodcov už tesne po uplynutí 40 minút.
Domáci hráči i členovia lavičky boli po zápase presvedčení, že gól stihli dať so sirénou.
Tretie mužstvo uplynulého svetového šampionátu v bratislavskej Gopass Aréne počas väčšiny duelu dominovalo na lopte, no Slováci sa postupom času dostali do zápasu a tiež mali príležitosti. Za stavu 0:1 sa už chystali k hre bez brankára, no v 34. minúte inkasovali druhýkrát.
VIDEO: Prvý gól Slovenska
Kapitán Tomáš Drahovský znížil 50 sekúnd pred koncom a od vyrovnávajúceho gólu v podaní Patrika Zaťoviča delili Slovákov desatiny.
Slovinskí rozhodcovia okamžite rozpažili a zmarili radosť domáceho tímu. Podľa Drahovského to jeho spoluhráč ešte stihol.
„Za mňa to gól bol. Zostali nám dve sekundy, rozohrali sme a sirénu bolo počuť presne v tom čase, keď lopta padla do siete. Rozhodcovia to však videli inak,“ povedal pre TASR kapitán a strelec gólu Slovenska. Hráč španielskeho vicemajstra ElPozo Murcia uznal, že súper potvrdil kvalitu.
„Vytvorili si veľa šancí. Vo viacerých situáciách nás podržal brankár a v tej celkovej hre boli lepší, vedeli si hru kontrolovať. Napriek tomu sme dokázali znížiť a boli sme veľmi blízko k remíze. Podobný zápas sme očakávali, my sme sa chceli udržať v hre čo najdlhšie a čakali sme na svoju chvíľu. Takýto koniec je pre nás trošku trpký,“ dodal rodák zo Starej Ľubovne.
Čudný záver a červené karty
O „čudnom“ závere hovoril tréner Richard Bačo, ktorý však poďakoval hráčom a pochválil ich. „Určite mám pocit, že nám zobrali gól. Musíme si to však dôkladne pozrieť, pretože tam museli rozhodnúť mikrosekundy,“ povedal Bačo a spomenul aj dve červené karty.
VIDEO: Neuznaný gól Slovenska
Prvú videl v 36. minúte po druhej žltej karte Matúš Ševčík a v úplnom závere aj Martin Doša. „Mrzí ma to. Boli úplne zbytočné a či boli udelené správne, to už posúdi ten, kto bude hodnotiť rozhodcu,“ povedal Bačo.
Vo výkone videl Bačo veľké množstvo pozitív. „Ukrajina je top favorit na svete a vyrovnať sa im nie je jednoduché. Veľmi nám pomohli diváci, ktorí nás vybičovali k výkonu, po ktorom sme siahali na remízu.
Je to impulz pre nás, že dokážeme hrať vyrovnanú partiu aj s takými mužstvami. Tím je zohratý, pribudli mladí hráči, ktorí ukázali, že sú hodní reprezentačného dresu a som za to veľmi rád,“ povedal 56-ročný tréner.
Brankár Kevin Kollár podržal tím najmä v prvom polčase hneď niekoľkými dôležitými zákrokmi.
„Mne to vyhovuje, som zvyknutý z klubu. Ja mám takéto zápasy rád. Dostal som sa rýchlo do tempa a dúfam, že som pomohol tímu. Tesná prehra mrzí, lebo v konečnom dôsledku nám to môže chýbať. Ja ale verím, že sa nám podarí vybojovať body na postup,“ zhodnotil Kollár, na ktorého podľa oficiálnych štatistík smerovalo 20 striel.
S Estónskom musia vyhrať za každú cenu
Slováci majú na konte tri body za výhru s Estónskom (4:1) a do decembrovej odvety na Pobaltí pôjdu s jednoznačným cieľom.
„Už po žrebe sme vedeli, že pre nás sú zápasy s Estónskom tie, v ktorých sme favoritom a musíme ich za každú cenu zvládnuť. Proti Ukrajine sme sa chceli pobiť o čo najlepší výsledok, čo sa nám doma podarilo. To isté budeme chcieť preniesť aj do zvyšných duelov,“ uviedol Drahovský.
Prvá Ukrajina potvrdila v oboch súbojoch úlohu favorita a trojčlennú skupinu vedie so 6 bodmi. Duel Slovákov v Estónsku je na programe 9. decembra a v novom kalendárnom roku sa 2. marca stretnú opäť aj s Ukrajinou.
Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest. Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.
Ďalší program SR
9. decembra 2026, 18.00 h: Estónsko – Slovensko (Jöhvi Spordihall, Estónsko)
2. marca 2027: Ukrajina – Slovensko (čas a dejisko budú upresnené)