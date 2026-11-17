Slovenskú futsalovú reprezentáciu čaká v stredu 9. decembra o 18.00 SEČ tretie vystúpenie v kvalifikácii MS na palubovke Estónska a v jej nominácii prišlo k trom zmenám.
V porovnaní s minulotýždňovým domácim duelom proti Ukrajine (1:2) sú súčasťou kádra Kristián Medoň a Filip Marton, keďže Matúš Ševčík a Martin Doša inkasovali červené karty.
Poslednou zmenou je nominácia Matúša Bielika, ktorý vymenil Michala Varša. Informoval o tom portál futsalslovakia.sk.
Slováci vstúpili víťazne do bojov o postup na svetový šampionát, keď vo svojom úvodnom vystúpení v 9. skupine hlavného kola kvalifikácie MS 2028 si 15. októbra v ŠH Arene v Lučenci poradili s Estónskom 4:1, dva góly SR strelil kapitán Tomáš Drahovský, ďalšie pridali Patrik Zaťovič a Matúš Ševčík.
Ukrajina vstúpila do boja o futsalový „mundial“ o päť dní neskôr, v Rakvere zdolala domáce Estónsko vysoko 9:2.
Tretie vystúpenie skupiny hostila Bratislava, Slovensko vo veľmi vyrovnanom zápase podľahlo Ukrajine tesne 1:2, jediný gól zverencov Richarda Bača strelil Tomáš Drahovský.
Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest. Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.
Nominácia SR na zápas proti Estónsku
Brankári: Kevin Kollár, Marek Kušnír
Hráči: Tomáš Drahovský, Kristián Medoň, Patrik Zaťovič, Martin Směřička, Filip Vaktor, Sebastián Bačo, Matúš Palfi, Tomáš Bielik, Matúš Bielik, Martin Zdráhal, Dominik Ostrák, Filip Marton