Rozhodli už v úvode. Slováci vstúpili do bojov o svetový šampionát presvedčivým triumfom

Kvalifikácia MS 2028 - druhá fáza - 9. skupina
Slovensko - Estónsko 4:1 (4:1)
Góly: 5. a 17. Drahovský, 3. Zaťovič, 4. Ševčík - 17. Ed. Stüf. Rozhodovali: Tangvik - Undrakh (obaja Nór.), ŽK: Drahovský - Ed. Stüf, Rebane, Gussev.
Zostava SR: Kušnír (Kollár) - Ševčík, Bačo, Doša, Drahovský - Směřička, Ostrák, Varšo, Zaťovič, Vaktor, Zdráhal, Palfi, Bielik
Slovenskí futsalisti víťazne vstúpili do bojov o postup na svetový šampionát. Vo svojom úvodnom vystúpení v 9. skupine hlavného kola kvalifikácie MS 2028 si v ŠH Arene v Lučenci poradili s Estónskom 4:1, keď už v 5. minúte viedli 3:0. Dva góly SR strelil kapitán Tomáš Drahovský.
Zverenci šéftrénera Richarda Bača od úvodu diktovali tempo hry a podarilo sa im rýchlo prelomiť defenzívne hradby súpera.
Už v 3. minúte po dlhom pase Dominika Ostráka zakončil z prvej Patrik Zaťovič a strelou pomedzi nohy estónskeho brankára Marka Boskina
otvoril skóre. Následne zvýšil náskok hlavou Matúš Ševčík po prihrávke Drahovského. Estónci si vypýtali oddychový čas, no to nezabrzdilo Slovákov v rozlete. Drahovský pridal nechytateľným volejom tretí gól domácich a v 17. minúte kapitán SR zvýšil tečovanou strelou už na 4:0 pre SR.
Súper dokázal do prestávky len znížiť zásluhou Edwina Stüfa. V druhom polčase sa domáci, vedomí si svojho náskoku, už nikam veľmi nehnali. Tempo zvoľnili, napriek tomu mali niekoľko šancí prikrášliť výsledok, Zaťovič, Ševčík či Bačo však svoje príležitosti nevyužili.
Slováci bez problémov kontrolovali dianie a po konci stretnutia sa mohli tešiť z víťazného vstupu do kvalifikácie.
V hlavnom kole čakajú Slovákov aj súboje s Ukrajinou, ten najbližší 10. novembra o 18.00 h v bratislavskej Gopass Aréne. Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest.
Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.
Hlasy po zápase
Richard Bačo, tréner SR: „Určite nám úvod pomohol, po strelených góloch sme sa trochu upokojili, nervozita spadla. Najmä v prvom polčase sme mali pri našich akciách veľkú efektivitu v zakončení. S prvým polčasom som veľmi spokojný. Škoda, že v druhom nám to tam nepadalo, šance na to boli, výsledok je však veľmi dobrý. Estónsko bola pre nás veľká neznáma, nevedeli sme, čo nás čaká. Veľa sme mu však nedovolili. Power play sme ubránili, čo sa týka defenzívy, som veľmi spokojný.“
Tomáš Drahovský, kapitán Slovenska a strelec dvoch gólov: „Bolo to pre nás ťažšie skôr mentálne, lebo sme vedeli, že budeme favoritom zápasu. Podľa mňa sme si ho urobili takým, ako sme ho chceli mať. Rýchlo sme viedli 3:0, potom 4:0. Bolo to v našej réžii. Hostia mali možno percentuálne dlhšie loptu, ale je to tým, že v druhom polčase hrali asi desať minút v početnej výhode bez brankára. To nás aj trošku vyviedlo z rytmu. Mali sme však ešte veľa ďalších šancí, ktoré sme mohli využiť. Škoda, že sme nepridali aj ďalšie góly. Ja na svoje dva nepozerám, dôležité je, že sme vyhrali zápas ako tím. Pokúsime sa Ukrajine sťažiť boj o prvé miesto.“
Mikko Kytölä, tréner Estónska: „Tempo zápasu bolo oveľa vyššie, ako sú naši hráči zvyknutí z líg. Je to pre nás veľký skok. Bola to pre nás dobrá skúška, potrebujeme sa zlepšiť v mnohých aspektoch.“
Ďalší program SR v kvalifikácii MS 2028
10. novembra 2026, 18.00 h: Slovensko – Ukrajina (Gopass Aréna, Bratislava)
9. decembra 2026, 18.00 h: Estónsko – Slovensko (Jöhvi Spordihall, Estónsko)
2. marca 2027: Ukrajina – Slovensko (čas a dejisko budú upresnené)