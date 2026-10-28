Nevydarený vstup Lučenca do Ligy majstrov. V prvom zápase dostal od súpera debakel

Liga majstrov - 1. skupina
Futsal Club Semej - Futsal Klub Lučenec 6:0 (2:0)
Góly: 7. Turegazin, 18. Pedrinho, 29. Rodriguinho, 32. Pijaly, 36. Dedezinho, 37. Jesenamanov
Futsalistom Lučenca nevyšiel vstup do hlavnej fázy prestížnej Ligy majstrov. V stredajšom úvodnom stretnutí 1. skupiny podľahli hráčom kazašského Futsal Club Semej vysoko 0:6.
Po prvom polčase prehrávali o dva góly, no v druhej polovici inkasovali štyrikrát v priebehu ôsmich minút.
Zverencov trénera Mariána Berkyho čaká ďalšie stretnutie na domácej palubovke už vo štvrtok 29. októbra.
V Lučenci privítajú vlaňajšieho súpera z hlavnej fázy a švajčiarskeho šampióna Futsal Minerva, ktorý v stredu podľahol Barcelone 1:6. So španielskym gigantom si slovenský zástupca zmeria sily v sobotu 31. októbra.
Z A-vetvy hlavnej časti postúpia do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín, zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve.
Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa v máji stretne na záverečnom turnaji vo švajčiarskom Biel/Bienne.
Hlas po zápase
Marián Berky, tréner Lučenca: „Rozhodla efektivita. My sme mali plno šancí a keď proti takémuto súperovi nepremeníme gólovky, tak nemôžeme ani pomýšľať na dobrý výsledok. Chalani bojovali, myslím si, že keby sme šance premenili na góly, tak ten zápas by bol trochu iný. Je to súper, ktorý je nad naše sily. Dôležitý zápas je zajtra.“