Lučenec hostí najslávnejšiu značku sveta. V Lige majstrov sa chce pokúsiť o malý zázrak

Lučenec čaká v závere októbra futsalový sviatok. Slovenský majster privíta od stredy do soboty v rámci 1. skupiny A-vetvy hlavnej fázy Ligy majstrov kazašského vicemajstra FC Semey, švajčiarskeho šampióna Futsal Minerva aj slávnu Barcelonu.
Lučenčania si nechcú na domácej palubovke iba zahrať, ale pokúsiť sa o postup do ďalšej fázy, vyhlásil tréner Marián Berky.
Futsalisti Lučenca získali v uplynulej sezóne siedmy slovenský titul za sebou. V LM obsadili pred rokom v 6. skupine hlavnej fázy 4. priečku so ziskom troch bodov. Aj vtedy sa stretli s Minervou, ktorej na domácej palubovke podľahli 3:4.
„V kabíne cítiť zdravú nervozitu, ale predovšetkým odhodlanie a chuť pobiť sa o čo najlepší výsledok. Všetci si uvedomujeme, aký veľký turnaj nás čaká a aké kvalitné tímy proti nám nastúpia.
Zároveň sa však tešíme, že môžeme hrať Ligu majstrov doma pred našimi fanúšikmi. Teraz je najdôležitejšie zostať koncentrovaní, dobre sa pripraviť a preniesť na ihrisko všetko, na čom pracujeme v tréningovom procese,“ povedal tréner Berky pre web futsalslovakia.sk.
Stačiť môže jedno víťazstvo
Lučencu by na postup zo skupiny mohlo stačiť aj jedno víťazstvo, no čeliť bude vysokej kvalite.
„Proti takýmto súperom si nemôžeme dovoliť výpadky, pretože každú chybu dokážu okamžite potrestať. Musíme byť dôslední v obrane, odvážni v útočnej fáze a maximálne zodpovední pri každej situácii.
Zároveň nechcem, aby sme na ihrisko išli so strachom alebo s prílišným rešpektom. Sú to veľké mená, ale aj proti nim chceme hrať našu hru, bojovať o každú loptu a ukázať, čo v nás je,“ pokračoval Berky.
Svoje účinkovanie v skupine na domácej palubovke odštartujú Lučenčania v stredu 28. októbra o 19.00 h proti kazašskému FC Semey a o deň neskôr, vo štvrtok 29. októbra o 19.00 h, sa stretnú s Minervou.
Najväčšie lákadlo Barcelona
Najväčším lákadlom je aktuálny španielsky majster a štvornásobný víťaz najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.
S Barcelonou sa Berkyho zverenci stretnú v sobotu 31. októbra o 18.00 h. Kormidelník Lučenca verí, že slovenský majster sa pobije o postup:
„Naším cieľom je odovzdať maximum v každom zápase a pokúsiť sa o postup do ďalšej fázy, a preto potrebujeme jedného zdolať. Uvedomujeme si silu našich súperov, ale nechceme ísť do turnaja iba s tým, že si ho zahráme.“
K vytúženému cieľu má pomôcť aj podpora domácich tribún. „Hrať doma je pre nás obrovská motivácia a zároveň záväzok.
Podpora našich fanúšikov nám dodáva energiu, najmä v náročných chvíľach, keď potrebujeme zo seba dostať ešte niečo navyše. Verím, že spoločne dokážeme vytvoriť atmosféru, ktorá nám pomôže a ktorú si užijú aj samotní hráči.
Fanúšikom by som odkázal, aby nás prišli podporiť, verili nám a stáli pri nás bez ohľadu na to, proti komu budeme hrať.
My im na oplátku sľubujeme, že na ihrisku necháme srdce a urobíme maximum pre čo najlepší výsledok. Chceme, aby boli na nás hrdí,“ dodal Berky pre web Slovenského futsalu.
V rámci A-vetvy hlavného kola postúpia medzi 16 mužstiev do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín. Zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve.
Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa stretne na záverečnom turnaji v máji. O obhajobu titulu európskeho šampióna zabojuje Sporting Lisabon.
Program Lučenca v 1. skupine hlavnej fázy Ligy majstrov
Streda 28. októbra, 19.00 h: Futsal Club Semey - FUTSAL KLUB Lučenec
Štvrtok 29. októbra, 19.00 h: FUTSAL KLUB Lučenec - Futsal Minerva
Sobota 31. októbra, 18.00 h FUTSAL KLUB Lučenec - Barca Futsal