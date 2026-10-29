Otočka na dosah, potom individuálne chyby. Futsalisti Lučenca v Lige majstrov končia

Liga majstrov - 1. skupina
Futsal Klub Lučenec - Futsal Minerva 3:4 (0:2)
Góly: 23. Doša, 25. Lourran, 37. Levoski - 4. a 15. Gomes, 31. Costamanha, 34. Petrov
Futsalistom Lučenca nevyšiel ani druhý zápas v hlavnej fáze prestížnej Ligy majstrov a nepostúpili medzi 16 najlepších.
Vo štvrtkovom stretnutí 1. skupiny A-vetvy podľahli hráčom švajčiarskeho šampióna Futsal Minerva tesne 3:4 a na domácom turnaji sú tak stále bez bodu.
Lučenčania prehrali v úvodnom zápase v stredu s kazašským Futsal Club Semej vysoko 0:6 a v sobotu ich čaká ešte rozlúčka s hviezdnou Barcelonou, ktorá vyhrala oba svoje duely a je na čele tabuľky.
Zverenci trénera Mariána Berkyho proti švajčiarskemu majstrovi nezačali dobre a už v 4. minúte inkasovali z kopačky Gomesa, ten istý hráč pridal po štvrťhodine hry druhý zásah.
Lučenčania však nezložili zbrane, do druhého polčasu vstúpili oveľa lepšie a dokázali vyrovnať.
O góly sa postarali v priebehu dvoch minút Doša a Lourran. Po silnej časti, v ktorej mohli pridať tretí gól, však prišli individuálne chyby, ktoré potrestali Costamanha a Petrov a domáci už dokázali len znížiť zásluhou Leovského.
Z A-vetvy hlavnej časti postúpia do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín, zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve.
Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa v máji stretne na záverečnom turnaji vo švajčiarskom Biel/Bienne.
Hlas po zápase:
Marián Berky, tréner Lučenca: „Hodnotí sa to ťažko, pretože sme sa vrátili do zápasu a tretí a štvrtý gól sme dostali po našich chybách. Mohli sme podržať loptu, nemuseli sme ísť do nejakého tlaku a mohli sme si udržať energiu do konca. Toto nás však stálo veľa síl. Dá sa povedať, že nám odišli traja hráči, ktorí boli už predtým zranení a my sme ich dávali dokopy. Potom sme to už nevedeli rotovať na viacerých hráčov a tam sa rozhodlo. Škoda, že sme nedali ten tretí gól my. Ale ďakujem fantastickým fanúšikom a máme ešte posledný zápas s Barcelonou, čo je sviatok.“