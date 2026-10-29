Otočka na dosah, potom individuálne chyby. Futsalisti Lučenca v Lige majstrov končia

Hráči Lučenca.
Hráči Lučenca. (Autor: Facebook / Futsal Klub Lučenec)
TASR|29. okt 2026 o 20:46 (aktualizované 29. okt 2026 o 20:56)
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Po dvoch rýchlych góloch Gomesa vyrovnali v druhom polčase Doša a Lourran, rozhodli však chyby, ktoré potrestali Costamanha a Petrov.

Liga majstrov - 1. skupina

Futsal Klub Lučenec - Futsal Minerva 3:4 (0:2)

Góly: 23. Doša, 25. Lourran, 37. Levoski - 4. a 15. Gomes, 31. Costamanha, 34. Petrov

Futsalistom Lučenca nevyšiel ani druhý zápas v hlavnej fáze prestížnej Ligy majstrov a nepostúpili medzi 16 najlepších.

Vo štvrtkovom stretnutí 1. skupiny A-vetvy podľahli hráčom švajčiarskeho šampióna Futsal Minerva tesne 3:4 a na domácom turnaji sú tak stále bez bodu.

Lučenčania prehrali v úvodnom zápase v stredu s kazašským Futsal Club Semej vysoko 0:6 a v sobotu ich čaká ešte rozlúčka s hviezdnou Barcelonou, ktorá vyhrala oba svoje duely a je na čele tabuľky.

Zverenci trénera Mariána Berkyho proti švajčiarskemu majstrovi nezačali dobre a už v 4. minúte inkasovali z kopačky Gomesa, ten istý hráč pridal po štvrťhodine hry druhý zásah.

Lučenčania však nezložili zbrane, do druhého polčasu vstúpili oveľa lepšie a dokázali vyrovnať.

O góly sa postarali v priebehu dvoch minút Doša a Lourran. Po silnej časti, v ktorej mohli pridať tretí gól, však prišli individuálne chyby, ktoré potrestali Costamanha a Petrov a domáci už dokázali len znížiť zásluhou Leovského.

Z A-vetvy hlavnej časti postúpia do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín, zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve.

Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa v máji stretne na záverečnom turnaji vo švajčiarskom Biel/Bienne.

Hlas po zápase:

Marián Berky, tréner Lučenca: „Hodnotí sa to ťažko, pretože sme sa vrátili do zápasu a tretí a štvrtý gól sme dostali po našich chybách. Mohli sme podržať loptu, nemuseli sme ísť do nejakého tlaku a mohli sme si udržať energiu do konca. Toto nás však stálo veľa síl. Dá sa povedať, že nám odišli traja hráči, ktorí boli už predtým zranení a my sme ich dávali dokopy. Potom sme to už nevedeli rotovať na viacerých hráčov a tam sa rozhodlo. Škoda, že sme nedali ten tretí gól my. Ale ďakujem fantastickým fanúšikom a máme ešte posledný zápas s Barcelonou, čo je sviatok.“

Tabuľka 1. skupiny

Futsal

    Hráči Lučenca.
    Hráči Lučenca.
    Otočka na dosah, potom individuálne chyby. Futsalisti Lučenca v Lige majstrov končia
    dnes 20:46
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