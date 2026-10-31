Veľká škola na záver Ligy majstrov. Lučenec dostal od Barcelony jedenásť gólov

Liga majstrov - 1. skupina
Futsal Klub Lučenec - Barca Futsal 0:11 (0:5)
Góly: 18. a 39. Adolfo, 20. a 37. Garcia, 6. Perez, 7. Catela, 14. Eric, 25. Mouhoudine, 28. Gonzalez, 29. Mičuda (vlastný), 34. De Soiza. ČK: 38. Belaník - 21. Eric.
Futsalisti Lučenca prehrali aj tretí zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Na domácej palubovke podľahli Barcelone 0:11 a v 1. skupine obsadili nepostupovú poslednú štvrtú pozíciu bez zisku bodu.
Lučenčania predtým prehrali v úvodnom zápase v stredu s kazašským Futsal Club Semej vysoko 0:6 a vo štvrtok podľahli tesne 3:4 švajčiarskemu majstrovi Futsal Minerva.
Zverenci trénera Mariána Berkyho proti víťazovi skupiny a španielskemu majstrovi od úvodu ťahali za kratší koniec a duel bol len otázkou skóre.
Z A-vetvy hlavnej fázy postupujú do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín, zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve.
Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa v máji stretne na záverečnom turnaji vo švajčiarskom Biel/Bienne.
Hlas po zápase
Marián Berky, tréner Lučenca: „V prvom polčase sme boli bez emócie, neboli sme dôrazní. V druhom polčase sme trošku pritlačili, hneď sme chytili štyri fauly a už to bolo ťažké hrať nejako agresívnejšie proti Barcelone. Urobili sme tam zbytočné chyby, a takýto je výsledok, ale dostali šancu všetci hráči, všetci mladí hráči, pre nich je to skúsenosť, a verím, že im to pomôže do kariéry. To bola tá myšlienka, dať priestor mladým hráčom, aby v Lige majstrov nazbierali skúsenosti a v lige môžu dominovať. Každý odovzdal, čo vedel, ale hrali proti top hráčom. Ďakujem aj fanúšikom, ktorí prišli v hojnom počte a povzbudzovali nás. Škoda toto, lebo náš cieľ bol streliť nejaký gól. Vedeli sme, aká kvalita stojí proti nám, ale som vďačný, že tu mohla byť takáto atmosféra.“