Veľká škola na záver Ligy majstrov. Lučenec dostal od Barcelony jedenásť gólov

Hráči Lučenca.
Hráči Lučenca. (Autor: Facebook / Futsal Klub Lučenec)
TASR|31. okt 2026 o 22:36
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Slovenský zástupca čelil španielskemu majstrovi.

Liga majstrov - 1. skupina

Futsal Klub Lučenec - Barca Futsal 0:11 (0:5)

Góly: 18. a 39. Adolfo, 20. a 37. Garcia, 6. Perez, 7. Catela, 14. Eric, 25. Mouhoudine, 28. Gonzalez, 29. Mičuda (vlastný), 34. De Soiza. ČK: 38. Belaník - 21. Eric.

Futsalisti Lučenca prehrali aj tretí zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Na domácej palubovke podľahli Barcelone 0:11 a v 1. skupine obsadili nepostupovú poslednú štvrtú pozíciu bez zisku bodu.

Lučenčania predtým prehrali v úvodnom zápase v stredu s kazašským Futsal Club Semej vysoko 0:6 a vo štvrtok podľahli tesne 3:4 švajčiarskemu majstrovi Futsal Minerva.

Zverenci trénera Mariána Berkyho proti víťazovi skupiny a španielskemu majstrovi od úvodu ťahali za kratší koniec a duel bol len otázkou skóre.

Z A-vetvy hlavnej fázy postupujú do vyraďovacej fázy tri tímy z každej zo štyroch skupín, zvyšné štyri miestenky získajú víťazi skupín v B-vetve.

Štvorica najlepších z vyraďovacej fázy sa v máji stretne na záverečnom turnaji vo švajčiarskom Biel/Bienne.

Hlas po zápase

Marián Berky, tréner Lučenca: „V prvom polčase sme boli bez emócie, neboli sme dôrazní. V druhom polčase sme trošku pritlačili, hneď sme chytili štyri fauly a už to bolo ťažké hrať nejako agresívnejšie proti Barcelone. Urobili sme tam zbytočné chyby, a takýto je výsledok, ale dostali šancu všetci hráči, všetci mladí hráči, pre nich je to skúsenosť, a verím, že im to pomôže do kariéry. To bola tá myšlienka, dať priestor mladým hráčom, aby v Lige majstrov nazbierali skúsenosti a v lige môžu dominovať. Každý odovzdal, čo vedel, ale hrali proti top hráčom. Ďakujem aj fanúšikom, ktorí prišli v hojnom počte a povzbudzovali nás. Škoda toto, lebo náš cieľ bol streliť nejaký gól. Vedeli sme, aká kvalita stojí proti nám, ale som vďačný, že tu mohla byť takáto atmosféra.“

Tabuľka 1. skupiny

Futsal

    Hráči Lučenca.
    Hráči Lučenca.
    Veľká škola na záver Ligy majstrov. Lučenec dostal od Barcelony jedenásť gólov
    so 22:36
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