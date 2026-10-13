Na MS postupuje z Európy len sedem tímov. Slovensko začína boj o miestenku

Slovenská futsalová reprezentácia odohrá úvodný zápas kvalifikácie MS 2028 vo štvrtok o 18.00 h v ŠH ARENA v Lučenci proti Estónsku.
Cieľom domáceho tímu je zisk troch bodov, šéftréner Richard Bačo však varuje pred podcenením súpera.
„Musíme sa na nich dôkladne pripraviť, nič nepodceniť a potvrdiť, že potrebujeme vstúpiť do kvalifikácie trojbodovým zápisom do tabuľky,“ povedal Bačo v rozhovore pre web futsalslovakia.sk.
Slovensko sa bude opierať najmä o skúsených reprezentantov pôsobiacich v zahraničných ligách.
Program Slovenska
15. októbra 2026, 18.00 h: Slovensko – Estónsko (ŠH ARENA, Lučenec)
10. novembra 2026, 18.00 h: Slovensko – Ukrajina (Gopass Aréna, Bratislava)
9. decembra 2026, 18.00 h: Estónsko – Slovensko (Jöhvi Spordihall, Estónsko)
2. marca 2027: Ukrajina – Slovensko (čas a dejisko budú upresnené)
Medzi opory patrí Tomáš Drahovský (z Talianska sa presunul do Španielska), v menoslove nechýba Martin Doša, ktorý sa vrátil na Slovensko do Lučenca.
Priestor dostanú tiež hráči, ktorí zaujali v nedávnych prípravných dueloch reprezentácie do 23 rokov, vrátane Tomáša Bielika, Michala Varša a brankára Kevina Kollára.
„V tomto zápase sme jasný favorit. Verím preto, že sa budeme prezentovať atraktívnou ofenzívnou hrou a potešíme divákov.
Mužstvo, ktoré máme, musí mať najvyššie ciele, v zápasoch ako je tento, byť dominantné. Slovákom v športe často chýba zdravé sebavedomie, k tomuto ja nabádam celý realizačný tím.
Na MS postupuje z Európy len sedem mužstiev, nie je na nás tlak, o to viac sa musíme snažiť hrať atraktívne a odpromovať slovenský futsal v najlepšom svetle,“ vyjadril sa pre futbalsfz.sk predseda Slovenského futsalu Norbert Sališ.
Káder Slovenska
Kevin Kollár, Marek Kušnír – Tomáš Drahovský, Martin Doša, Patrik Zaťovič, Matúš Ševčík, Sebastián Bačo, Filip Vaktor, Michal Varšo, Dominik Ostrák, Martin Zdráhal, Tomáš Bielik, Matúš Palfi, Martin Směřička, tréneri: Richard Bačo, Anton Brunovský, Peter Kozár.
V hlavnom kole kvalifikácie čakajú Slovákov okrem Estónska aj súboje s Ukrajinou. Do elitného kola kvalifikácie postúpi 12 víťazov skupín a štyria najlepší z druhých miest.
Ďalšia osmička z druhých priečok odohrá baráž, v ktorej sa rozdajú posledné štyri miestenky do Elite round.