Messi má ďalší dôvod na oslavu. V MLS sa mu podarilo niečo výnimočné

Lionel Messi sa stal prvým futbalistom, ktorý ovládol tabuľku strelcov MLS v dvoch sezónach po sebe.
V záverečnom zápase základnej časti proti Charlotte síce argentínska hviezda Interu Miami pri remíze 3:3 neskórovala, no Zlatú kopačku získala s bilanciou 26 gólov v 31 zápasoch.
Druhý Petar Musa z FC Dallas zaznamenal 22 presných zásahov, tretí Sam Surridge z Nashvillu mal na konte o jeden gól menej.
Messi, ktorý má s Interom Miami zmluvu ešte na jeden rok, nadviazal na minulú sezónu, v ktorej strelil dokonca 29 gólov.
Stal sa šiestym hráčom v histórii MLS, ktorý získal Zlatú kopačku dvakrát. Ako prvému sa mu však podarilo triumfovať v tejto ankete v dvoch sezónach za sebou.
K 26 gólom v tejto sezóne Messi pridal aj 17 asistencií a so 43 bodmi ovládol celkové hodnotenie súťaže.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty je tak zároveň hlavným kandidátom na zisk ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy (MVP). Túto trofej získal aj v predchádzajúcich dvoch sezónach.