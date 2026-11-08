Messi má ďalší dôvod na oslavu. V MLS sa mu podarilo niečo výnimočné

Lionel Messi.
Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|8. nov 2026 o 10:20
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Stal sa šiestym hráčom v histórii MLS, ktorý získal Zlatú kopačku dvakrát.

Lionel Messi sa stal prvým futbalistom, ktorý ovládol tabuľku strelcov MLS v dvoch sezónach po sebe.

V záverečnom zápase základnej časti proti Charlotte síce argentínska hviezda Interu Miami pri remíze 3:3 neskórovala, no Zlatú kopačku získala s bilanciou 26 gólov v 31 zápasoch.

Druhý Petar Musa z FC Dallas zaznamenal 22 presných zásahov, tretí Sam Surridge z Nashvillu mal na konte o jeden gól menej. 

Messi, ktorý má s Interom Miami zmluvu ešte na jeden rok, nadviazal na minulú sezónu, v ktorej strelil dokonca 29 gólov.

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Stal sa šiestym hráčom v histórii MLS, ktorý získal Zlatú kopačku dvakrát. Ako prvému sa mu však podarilo triumfovať v tejto ankete v dvoch sezónach za sebou. 

K 26 gólom v tejto sezóne Messi pridal aj 17 asistencií a so 43 bodmi ovládol celkové hodnotenie súťaže.

Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty je tak zároveň hlavným kandidátom na zisk ocenenia pre najužitočnejšieho hráča ligy (MVP). Túto trofej získal aj v predchádzajúcich dvoch sezónach.

Tabuľka MLS

MLS

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messi má ďalší dôvod na oslavu. V MLS sa mu podarilo niečo výnimočné
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