Slovákov zasiahlo zostupové prekliatie. Čierna séria sa tiahne naprieč Európou

Kým v minulosti sa slovenskí legionári bili o tituly, pohárovú Európu či prestížne trofeje, uplynulom ročníku 2025/26 sa naprieč kontinentom opakovalo mnohokrát jedno slovo – zostup.
A zoznam sa z týždňa na týždeň rozrastal.
Najnovšie sa doň zaradil aj Denis Vavro. Český server eurofotbal.cz to pomenoval priamo: „Slovenské zostupové šialenstvo: Vavro je ďalšou oporou, ktorá v zahraničí spadla o súťaž nižšie.“
Je to výstižný opis.
Historický pád Wolfsburgu
Nemecký Wolfsburg ešte pred sezónou pomýšľal na pohárovú Európu. Ambiciózny klub však namiesto toho prežil katastrofálny rok, ktorý vyvrcholil historickým pádom z Bundesligy po 29 rokoch. Definitívne ho zlomila nezvládnutá baráž s SC Paderborn 07.
Denis Vavro nastúpil v rozhodujúcom zápase v základnej zostave. A stal sa ďalším slovenským reprezentantom, ktorého stiahla ku dnu sezóna plná sklamania a premárnených očakávaní.
„Tento bundesligový pád podčiarkol nevídanú a mimoriadne bizarnú čiernu sériu slovenských hráčov v zahraničných súťažiach. Slovensko v tejto sezóne zažíva doslova zostupové prekliatie reprezentačných opôr naprieč celou Európou. Denis Vavro sa stal ďalším slovenským reprezentantom, ktorého postihol rovnaký osud,“ dodal server eurofotbal.cz.
A nie je to žiadne zveličovanie.
Dúbravka chytal výborne, Burnley aj tak padlo
Martin Dúbravka predvádzal v drese Burnley FC zákroky, ktorými si pýtal rešpekt celej Premier League. So 127 úspešnými zásahmi bol najvyťaženejším a zároveň jedným z najlepších brankárov súťaže. Burnley však aj tak skončilo predposledné a vypadlo.
Rovnaký osud postihol aj stopéra Martina Valjenta, ktorý bol kapitánom. Jeho RCD Mallorca vypadla z La Ligy napriek tomu, že v poslednom kole zvíťazila 3:0 nad Oviedom. Mallorca nazbierala 42 bodov, rovnako ako Levante či Osasuna, no zlomili ju vzájomné zápasy a skóre.
„Hráči sú zdrvení. Futbal vám niekedy uštedrí takúto ranu. Kabína je zlomená a ja sa cítim najzodpovednejší,“ opisoval podľa DAZN tréner Martín Demichelis.
Zostupy v Taliansku, Turecku aj Holandsku
Tomáš Suslov prišiel o veľkú časť sezóny pre vážne zranenie kolena. Za Hellas Verona FC odohral iba jedenásť zápasov (441 minút) a ani on nezabránil pádu zo Serie A.
Stredopoliar László Bénes vypadol s Kayserisporom z tureckej ligy. Stopér Ivan Mesík zas zažil zostup s Heracles Almelo z Eredivisie.
A potom je tu príbeh Tomáša Bobčeka. Takmer až neuveriteľný paradox sezóny.
Slovenský útočník ovládol poľskú Ekstraklasu. Stal sa kráľom strelcov, prekonal hranicu dvadsiatich gólov a vyhral aj kanadské bodovanie. V normálnej futbalovej realite by z neho bol hrdina sezóny a symbol úspechu. Lenže jeho Lechia Gdańsk aj tak padla do druhej ligy.
Klub sa síce ešte odvolal a tvrdí, že po vrátení piatich odpočítaných bodov by skončil na 12. mieste, no podstata zostáva rovnaká – ani fantastická individuálna sezóna slovenského útočníka nestačila.
Bobčekov paradox
Poľský futbalový zväz (PZPN) odpočítal Gdansku body pre problémy pri udeľovaní licencie, ktoré súviseli s neuhradenými záväzkami voči hráčom a členom realizačného tímu.
Lechia tvrdí, že dlhy vyrovnala ešte pred začiatkom sezóny a sankciu považuje za nezákonnú. O prípade stále rozhoduje Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne.
Ani tam sa však slovenské sklamania nekončia.
David Strelec prehral s Middlesbrough FC finále baráže na Wembley a Premier League mu unikla na poslednom kroku.
Dávid Hancko bol blízko veľkej trofeje v Španielsku, no finále pohára jeho tím nezvládol.
V Lige majstrov síce dokráčal až do semifinále, ale aj to len zvýraznilo pocit, že slovenským futbalistom v rozhodujúcich momentoch tejto sezóny akoby stále niečo chýbalo.
Bez veľkej trofeje
Možno kvalita. Možno šťastie. A možno len obyčajná futbalová náhoda, ktorá sa tentoraz rozhodla vybrať si práve Slovákov.
Výsledok je však neprehliadnuteľný. Slovenskí legionári nezískali žiadnu veľkú trofej a viaceré opory reprezentácie namiesto osláv riešili pády, baráže a zostupové kalkulačky.
Jedinými slovenskými reprezentantmi s titulom sú slovanisti Dominik Takáč, Peter Pokorný a Artur Gajdoš. Ani jeden z nich však zatiaľ nemá štart za slovenskú reprezentáciu.
Zverencov trénera Vladimíra Weissa čakajú v júni dva prípravné zápasy. Najskôr nastúpia 1. júna v Dunajskej Strede proti Malte, o štyri dni neskôr si v Košiciach zmerajú sily s Čiernou Horou.
Reprezentanti SR, ktorí zažili pád so svojim klubom
Denis Vavro (VfL Wolfsburg)
Martin Dúbravka (Burnley FC)
Martin Valjent (RCD Mallorca)
Tomáš Suslov (Hellas Verona)
László Bénes (Kayserispor)
Ivan Mesík (Heracles)
Tomáš Bobček (Lechia Gdańsk)