Slovnaft Cup - osemfinále
MFK Zvolen - FC Košice 2:2 (1:0, 2:2), 2:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 27. Qose, 68. Vrekič – 48. Madleňák, 57. Lichý.
Rozhodovali: Malárik – Vorel, Hrmo, ŽK: Adayilo, Gono, Gaško, Filipiak – Dimun, Moore, Damjanovič
Diváci: 411
/Košice postúpili do štvrťfinále/
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Košíc postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Nikéligista vo štvrtkovom osemfinálovom stretnutí vyhral na ihrisku účastníka druhej najvyššej súťaže zo Zvolena až po jedenástkovom rozstrele 4:2, v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 2:2.