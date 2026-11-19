Futbalisti MFK Zvolen a FC Košice dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/27.
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ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - FC Košice (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, štvrtok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
19.11.2026 o 13:00
MFK Zvolen
0:0
(0:0)
5' minúta
Prebiehajúci
Košice
Prehľad
Rozhodca: Malárik – Vorel, Hrmo..
Prenos
5
Rýchlosť Adayila aktuálne neplatila na Lukačevića. Rakúsky hráč v službách hostí ho zastavil presnou kĺzačkou.
4
Zvolen mal v múre troch hráčov, priamy kop zobral do vlastných rúk Filip Lichý. Pokúšal sa to zatočiť k pravej žrdi Maruniaka, no absentovala väčšia presnosť.
3
Kahvićova aktivita v strede hracej plochy. Od neho putovala ideálna prihrávka na Palumetsa, ktorý bol poslaný k zemi. Štandardná situácia pre Košice.
2
Sovičova lopta bola presná na kopačku dnešného kapitána Milana Dimuna. Následný presun na krídlo už bolo poznačené ťažkým terénom po mohutnom daždi.
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Po Gaškovom centri na polovicu Košíc sa nedostal k lopte vysunutý Adayilo, ktorého si pozorne strážil Damjanović.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Zvolen: Maruniak – Adayilo, Biely, Filipiak, Gaško (C), Gono, Leitl, Oravec, Petrák, Qose, Vrekić.
Náhradníci: Abubakar, Dvorský, Izuakor, Kajsin, Kocka, Köröš, Nemčok, Onuoha, Pálfi.
Tréner: Dušan Tóth.
FC KOŠICE: Kalanin – Damjanović, Dimun (C), Kahvić, Lichý, Lukačević, Magda, Moore, Palumets, Rehuš, Sovič.
Náhradníci: Ďurko, Jakúbek, Madleňák, Maraš, Rabatin, Seguchi, Vrábeľ, Wollacott, Zsigmund.
Tréner: Peter Černák.
Rozhodca: Malárik – Vorel, Hrmo.
MFK Zvolen: Maruniak – Adayilo, Biely, Filipiak, Gaško (C), Gono, Leitl, Oravec, Petrák, Qose, Vrekić.
Náhradníci: Abubakar, Dvorský, Izuakor, Kajsin, Kocka, Köröš, Nemčok, Onuoha, Pálfi.
Tréner: Dušan Tóth.
FC KOŠICE: Kalanin – Damjanović, Dimun (C), Kahvić, Lichý, Lukačević, Magda, Moore, Palumets, Rehuš, Sovič.
Náhradníci: Ďurko, Jakúbek, Madleňák, Maraš, Rabatin, Seguchi, Vrábeľ, Wollacott, Zsigmund.
Tréner: Peter Černák.
Rozhodca: Malárik – Vorel, Hrmo.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu osemfinále Slovnaft Cupu medzi MFK Zvolen a FC KOŠICE.
MFK Zvolen
Zvolenskí futbalisti na rozdiel od MONACObet ligy Slovnaft Cup doteraz zvládali. V troch kolách bez problémov naplnili rolu favorita. Kováčová, Brezno a Veľké Ludince skončili na štíte zverencov trénera Dušana Tótha.
FC KOŠICE
Košičania rozbehli aktuálnu pohárovú púť v Raslaviciach. Tím tretej ligy deklasovali 5:0. V septembri cestovali do Harichoviec, pre ktorá to bola veľká futbalová udalosť. Výsledok nebol podstatný, no Košice jednoznačne vyhrali 7:0. Východniari v pohári ešte neinkasovali. Tretím zdolaným súperom bola Považská Bystrica.
MFK Zvolen
Zvolenskí futbalisti na rozdiel od MONACObet ligy Slovnaft Cup doteraz zvládali. V troch kolách bez problémov naplnili rolu favorita. Kováčová, Brezno a Veľké Ludince skončili na štíte zverencov trénera Dušana Tótha.
FC KOŠICE
Košičania rozbehli aktuálnu pohárovú púť v Raslaviciach. Tím tretej ligy deklasovali 5:0. V septembri cestovali do Harichoviec, pre ktorá to bola veľká futbalová udalosť. Výsledok nebol podstatný, no Košice jednoznačne vyhrali 7:0. Východniari v pohári ešte neinkasovali. Tretím zdolaným súperom bola Považská Bystrica.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.