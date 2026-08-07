Rozhodcom mali platiť erotické služby. Kórejská futbalová asociácia čelí škandálu

Kórejská futbalová asociácia (KFA) mala medzi rokmi 2011 až 2012 zahraničným rozhodcom pred najmenej siedmimi medzinárodnými zápasmi zaplatiť sporné návštevy masážnych salónov s erotickými službami.
Informovali o tom tamojšia televízna stanica JTBC a tlačová agentúra Yonhap. Vyšetrovanie sa opiera okrem iného o výpisy z kreditných kariet a dokumenty zo štátnej kontroly.
Vtedajší funkcionár zväzu vysvetlil, že podobné služby boli v tom čase bežné a čiastočne sa očakávali aj pre rozhodcov.
Obzvlášť kontroverzný môže byť fakt, že tamojší zväz sprostredkoval tieto služby dvom japonským rozhodcom aj pred jedným z rozhodujúcich stretnutí kvalifikácie na MS 2014. Kórejčania v ňom zdolali Kuvajt 2:0.
Nie je však dokázané, že by boli rozhodcovia podnecovaní k jednostranným rozhodnutiam v akomkoľvek z týchto duelov. Vláda informácie zistila už v roku 2016 počas kontroly, avšak nezverejnila ich.
KFA je v súčasnosti pod silným politickým tlakom. Vo štvrtok vykonala polícia raziu v jej sídle a ako súčasť vyšetrovania vymenovania trénera zaistila materiály.
Teraz už bývalý tréner Hong Myung-bo odstúpil z funkcie na konci júna, po tom čo viedol reprezentáciu na tohtoročných MS.
Krajine sa nepodarilo zopakovať postup do vyraďovacej fázy z MS 2022, a to napriek väčšiemu počtu účastníkov.
Kontroverziu však vyvolal už proces jeho vymenovania, počas ktorého neprebehla žiadna konzultácia s výberovou komisiou a šírili sa špekulácie o vymenovaní na základe osobných väzieb.