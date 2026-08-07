Rozhodcom mali platiť erotické služby. Kórejská futbalová asociácia čelí škandálu

Rozhodcovia (Ilustračná fotografia)
Rozhodcovia (Ilustračná fotografia) (Autor: TASR/AP)
TASR|7. aug 2026 o 08:59
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Asociácia je v súčasnosti pod silným politickým tlakom.

Kórejská futbalová asociácia (KFA) mala medzi rokmi 2011 až 2012 zahraničným rozhodcom pred najmenej siedmimi medzinárodnými zápasmi zaplatiť sporné návštevy masážnych salónov s erotickými službami.

Informovali o tom tamojšia televízna stanica JTBC a tlačová agentúra Yonhap. Vyšetrovanie sa opiera okrem iného o výpisy z kreditných kariet a dokumenty zo štátnej kontroly.

Vtedajší funkcionár zväzu vysvetlil, že podobné služby boli v tom čase bežné a čiastočne sa očakávali aj pre rozhodcov.

Obzvlášť kontroverzný môže byť fakt, že tamojší zväz sprostredkoval tieto služby dvom japonským rozhodcom aj pred jedným z rozhodujúcich stretnutí kvalifikácie na MS 2014. Kórejčania v ňom zdolali Kuvajt 2:0.

Nie je však dokázané, že by boli rozhodcovia podnecovaní k jednostranným rozhodnutiam v akomkoľvek z týchto duelov. Vláda informácie zistila už v roku 2016 počas kontroly, avšak nezverejnila ich.

KFA je v súčasnosti pod silným politickým tlakom. Vo štvrtok vykonala polícia raziu v jej sídle a ako súčasť vyšetrovania vymenovania trénera zaistila materiály.

Teraz už bývalý tréner Hong Myung-bo odstúpil z funkcie na konci júna, po tom čo viedol reprezentáciu na tohtoročných MS.

Krajine sa nepodarilo zopakovať postup do vyraďovacej fázy z MS 2022, a to napriek väčšiemu počtu účastníkov.

Kontroverziu však vyvolal už proces jeho vymenovania, počas ktorého neprebehla žiadna konzultácia s výberovou komisiou a šírili sa špekulácie o vymenovaní na základe osobných väzieb.

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