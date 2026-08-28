Plzeň nastúpi v ligovej fáze aj na pôde Borbélyho tímu. Spartu čakajú dve anglické mužstvá

Karel Spáčil (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény.
Karel Spáčil (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2026 o 13:52
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Olympique Lyon s Greifom bude mať za súperov Leverkusen i Crystal Palace.

Futbalisti Viktorie Plzeň nastúpia v ligovej fáze Európskej ligy 2026/27 aj na pôde Ferencvárosu Budapešť.

Slovenskí hráči Patrik Hrošovský, Dávid Krčík, Marián Tvrdoň, či Dominik Ťapaj si tak zahrajú proti mužstvu, ktoré trénuje tréner Balázs Borbély. Rozhodol o tom piatkový žreb v Monacu. 

Ďalšími súpermi Plzne budú na domácom ihrisku Benfica Lisabon, St. Gilloise, Bialystok a Levski Sofia, vonku nastúpi aj proti Realu Sociedad San Sebastian, Bournemouthu a Lilleströmu.

Ďalší český zástupca Sparta Praha aj s Jakubom Surovčíkom a Dominikom Hollým nastúpi doma proti Alkmaaru, Rennes, Bournemouthu a Lilleströmu. Vonku budú jej protivníkmi Olympiakos Pireus, Salzburg, Crystal Palace a Ararat-Armenia.

Olympique Lyon v bránke so slovenským reprezentantom Dominikom Greifom bude mať za súperov Leverkusen, St. Gilloise, Crystal Palace a Lilleström doma. Vonku nastúpi proti San Sebastianu, Anderlechtu Brusel, Bialystoku a Hoffenheimu.

V súťaži sa predstaví aj Omonia Nikózia s Ľubomírom Šatkom. Jej súpermi budú Benfica, Celtic Glasgow, Celta Vigo a Besiktas Istanbul doma a Juventus Turín, Rennes, NK Celje a NEC Nijmegen vonku.

V ligovej fáze sa predstaví 36 tímov, ktoré pred žrebom rozdelili do štyroch košov. Každé mužstvo dostalo po dvoch súperov z každého koša, jedného pre duel na domácom trávniku a jedného pre súboj na pôde súpera. Nemohli pritom na seba naraziť družstvá z jednej ligy. 

Úvodné zápasy ligovej fázy Európskej ligy sú na programe 16. a 17. septembra. Do konca roku odohrá každý tím šesť stretnutí, zvyšné dva prídu na rad v januári.

Presný rozpis zápasov určí UEFA v priebehu víkendu. Vyraďovacia časť odštartuje 18. februára 2027. Finále je na programe 26. mája vo Frankfurte. 

Európska liga - ligová fáza:

1. zápasy: 16. a 17. septembra

2. zápasy: 15. októbra

3. zápasy: 22. októbra 

4. zápasy: 5. novembra

5. zápasy: 26. novembra 

6. zápasy: 10. decembra

7. zápasy: 21. januára 

8. zápasy: 28. januára

Zápasy play off o osemfinále: 18. a 25. februára 2026

Osemfinále: 11. a 18. marca 

Štvrťfinále: 8. a 15. apríla 

Semifinále: 29. apríla a 6. mája

Finále: 26. mája (Frankfurt)

Európska liga

    Karel Spáčil (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény.
    Karel Spáčil (druhý sprava) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas odvetného zápasu play off o osemfinále Európskej ligy FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény.
    Plzeň nastúpi v ligovej fáze aj na pôde Borbélyho tímu. Spartu čakajú dve anglické mužstvá
    dnes 13:521
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