Na Kysuciach bude futbalový sviatok. Treťoligista privíta Trnavu (žreb Slovnaft Cupu)

Na snímke hráči Žiliny po víťazstve vo finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice.
Na snímke hráči Žiliny po víťazstve vo finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|22. okt 2026 o 13:48 (aktualizované 22. okt 2026 o 14:04)
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Finále sa v roku 2027 uskutoční v Košickej futbalovej aréne.

Obhajca trofeje MŠK Žilina sa v osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2026/27 stretne s MFK Ružomberok.

ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu cez FK Pohronie nastúpi proti FC ŠTK 1914 Šamorín.

O dvojiciach osemfinále rozhodol štvrtkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave. Úradným hracím dňom osemfinále je 4. november 2026.

Ďalší futbalový sviatok zažijú priaznivci v Čadci, kde miestny treťoligista vyzve po postupe cez Tatran Prešov ďalšieho účastníka Niké ligy - FC Spartak Trnava.

Move Trophy pre najúspešnejší tím z nižších súťaží získali hráči TJ Slavoj Boleráz zo štvrtej najvyššej slovenskej súťaže.

Klub z okresu Trnava dostane ako odmenu 3000 eur a okrem toho doma hostí hráčov MFK Skalica. Finalista uplynulého ročník z Košíc sa stretne s druholigovým Zvolenom.

Dohrávka štvrtého kola medzi Pohroním a ŠK Slovan Bratislava sa uskutoční 1. decembra od 17.00 h.

VIDEO: Záznam žrebu

Dvojice osemfinále Slovnaft Cupu 2026/27

FK Čadca - FC Spartak Trnava

MŠK Žilina - MFK Ružomberok

FK Pohronie/ŠK Slovan Bratislava - FC ŠTK 1914 Šamorín

MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín

FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

MFK Zvolen - FC Košice

TJ Slavoj Boleráz - MFK Skalica

FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce

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Slovensko

    Na snímke hráči Žiliny po víťazstve vo finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice.
    Na snímke hráči Žiliny po víťazstve vo finále Slovnaft Cupu medzi MŠK Žilina - FC Košice.
    Na Kysuciach bude futbalový sviatok. Treťoligista privíta Trnavu (žreb Slovnaft Cupu)
    dnes 13:48
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