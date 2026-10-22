Na Kysuciach bude futbalový sviatok. Treťoligista privíta Trnavu (žreb Slovnaft Cupu)

Obhajca trofeje MŠK Žilina sa v osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2026/27 stretne s MFK Ružomberok.
ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu cez FK Pohronie nastúpi proti FC ŠTK 1914 Šamorín.
O dvojiciach osemfinále rozhodol štvrtkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave. Úradným hracím dňom osemfinále je 4. november 2026.
Ďalší futbalový sviatok zažijú priaznivci v Čadci, kde miestny treťoligista vyzve po postupe cez Tatran Prešov ďalšieho účastníka Niké ligy - FC Spartak Trnava.
Move Trophy pre najúspešnejší tím z nižších súťaží získali hráči TJ Slavoj Boleráz zo štvrtej najvyššej slovenskej súťaže.
Klub z okresu Trnava dostane ako odmenu 3000 eur a okrem toho doma hostí hráčov MFK Skalica. Finalista uplynulého ročník z Košíc sa stretne s druholigovým Zvolenom.
Dohrávka štvrtého kola medzi Pohroním a ŠK Slovan Bratislava sa uskutoční 1. decembra od 17.00 h.
VIDEO: Záznam žrebu
Dvojice osemfinále Slovnaft Cupu 2026/27
FK Čadca - FC Spartak Trnava
MŠK Žilina - MFK Ružomberok
FK Pohronie/ŠK Slovan Bratislava - FC ŠTK 1914 Šamorín
MFK Dukla Banská Bystrica - AS Trenčín
FK Železiarne Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble
MFK Zvolen - FC Košice
TJ Slavoj Boleráz - MFK Skalica
FKM Nové Zámky - MFK Zemplín Michalovce