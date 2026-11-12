Bolesti neustúpili, nastúpiť nemôže. Švajčiarsko prišlo o hviezdneho mladíka

Švajčiarsky futbalista Johan Manzambi opustil kemp švajčiarskej reprezentácie pred zápasmi Ligy národov a vrátil sa do svojho klubu Aston Villa.
Dvadsaťjedenročný krídelník mal tento týždeň bolesti lýtka a jeho stav sa nezlepšil natoľko, aby mohol hrať. Uviedla vo štvrtok Švajčiarska futbalová asociácia.
Švajčiarsko vedie v štvorčlennej 1. skupine V B-divízii o päť bodov pred poslednými dvoma kolami. V piatok nastúpi proti Slovinsku a v pondelok proti Škótsku. Remíza v Slovinsku posunie Švajčiarov späť do A-divízie.
Manzambi je kľúčovým hráčom základnej zostavy Aston Villy, ktorú čaká po reprezentačnej prestávke šesť zápasov v priebehu 18 dní, vrátane duelov s Galatasarayom Istanbul a Parížom St. Germain v Lige majstrov.