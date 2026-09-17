Bývalá americká futbalistka zomrela počas tehotenstva, pôsobila aj v Česku

Bývalá americká futbalistka Kayla Saagerová-Beckleyová nečakane zomrela vo veku 30 rokov. V tom čase bola tehotná a s manželom čakali svoje prvé dieťa.
Túto zdrvujúcu správu oznámil hlavný tréner jej futbalového tímu Tulsa Tre Lamb. Osudným sa jej stalo cvičenie a neskôr ju našli bez známok života.
"Bol to pre nás ako trénerský štáb nesmierne ťažký týždeň. Mala 30 rokov. Bola tehotná a čakala ich dcéru Sawyer. Pre náš tím je to veľmi náročné. Uctili sme si jej pamiatku spomienkovým stretnutím a rovnako to bude aj pri najbližšom zápase," uviedol kouč.
"Kayla bola nebezpečná a dynamická útočníčka s výnimočným citom pre strieľanie gólov a jej prínos pomohol zvýšiť konkurencieschopnosť i úroveň. Dodnes staviame na základoch, ktoré pomohla vybudovať.
Mimo ihriska bola známa veľkým srdcom a veľkou láskou k rodine. Táto strata nás hlboko zasiahla a vyjadrujeme úprimnú sústrasť a podporu jej rodičom. Odpočívaj v pokoji," uviedla kormidelníčka Binghamtonskej univerzity, kde kedysi Saagerová-Beckleyová pôsobila.
Po skvelých výkonoch v USA sa spomenuté futbalistka presunula do Európy. Jednu sezónu hrala v Česku za Slovácko, v piatich zápasoch tam raz skórovala.
Následne sa venovala trénerstvu a štyri roky pôsobila v realizačnom tíme na univerzite Troy v Alabame, kde zároveň získala magisterský titul v odbore zdravotná a telesná výchova. V ostatnom čase sa venovala vyhľadávaniu a náboru futbalových talentov.