Taliansky Superpohár mení miesto. Po štyroch rokoch opúšťa Saudskú Arábiu

Taliansky futbalový Superpohár sa po posledných štyroch ročníkoch v Saudskej Arábii vracia domov.
Súboj ligového majstra Interu Miláno s víťazom pohára Laziom Rím sa bude hrať 22. decembra v Miláne. Informovalo o tom vedenie talianskej ligy.
Superpohár sa zároveň vracia k starému formátu jedného zápasu namiesto turnaja štyroch tímov, ktorý sa v posledných troch rokoch konal v Rijáde.
V Saudskej Arábii sa predtým hralo aj v rokoch 2018, 2019 a 2022. V minulosti hostili zápasy o taliansky Superpohár aj Čína, Katar, USA a Líbya.
Organizácia Lega Serie A neuviedla dôvod ukončenia spolupráce so Saudskou Arábiou, ktorá účastníkom ponúkala lukratívne finančné odmeny.
Kvôli vojne na Blízkom východe, ktorú 28. februára rozpútali americko-izraelské útoky proti Iránu, bola zrušená séria významných športových podujatí, napríklad preteky Formuly 1 v Bahrajne a Saudskej Arábii či saudskoarabská rely.