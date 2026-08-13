Španielsky Superpohár zmení dejisko. Zo Saudskej Arábie sa sťahuje do Istanbulu

Miniturnaj futbalového španielskeho Superpohára budúci rok zmení dejisko a vyvrcholí v tureckom Istanbule.
Podujatie, na ktorom sa stretávajú víťaz La Ligy a Španielskeho pohára, respektíve druhý najlepší tím ligovej súťaže a finalista pohára, privíta Atatürkov olympijský štadión.
Konalo sa tu aj finále Ligy majstrov v sezóne 2022/2023 medzi Manchestrom City a Interom Miláno. Štvorčlenný turnaj sa uskutoční od 2. do 7. februára.
V semifinále si najprv zmerajú sily Real Sociedad San Sebastian s Realom Madrid a Barcelona nastúpi proti Atleticu Madrid.
Saudská Arábia má zmluvu na usporiadanie superpohára do roku 2029, pričom šesť z uplynulých siedmich finále sa konalo v tomto štáte.
Pred presunom v roku 2020 išlo o dvojzápas medzi víťazmi La Ligy a Copa del Rey, ktorý sa hral na začiatku sezóny.
Španielska futbalová federácia (RFEF) vo štvrtkovom vyhlásení uviedla, že dôvodom zmeny bol termínový konflikt s Ázijským pohárom (7. január až 5. február).