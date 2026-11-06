Menej skupín, viac súbojov favoritov. Zlatý pohár mení od roku 2027 formát

Futbalové majstrovstvá Severnej a Strednej Ameriky sa budú od roku 2027 hrať v novom formáte.
Šestnásť účastníkov rozdelia do dvoch osemčlenných skupín namiesto doterajších štyroch. Informovala o tom konfederácia CONCACAF.
Každý tím odohrá v základnej časti po novom štyri zápasy proti rôznym súperom. Do štvrťfinále následne postúpia z oboch skupín najlepšie štyri mužstvá.
CONCACAF si od tejto zmeny sľubuje častejšie vzájomné súboje najlepších tímov regiónu. Zlatý pohár (Gold Cup) sa v budúcom roku uskutoční od 17. júna do 11. júla.
Predstaví sa na ňom 15 reprezentácií z oblasti CONCACAF a ako hosť aj Saudská Arábia. Dejisko šampionátu zatiaľ nebolo oznámené.