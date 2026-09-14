ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
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ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, pondelok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
14.09.2026 o 17:00
8. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola MONACObet ligy, v ktorom sa proti sebe postavia FC ViOn Zlaté Moravce a MFK Zvolen.
Zlaté Moravce sa nachádzajú na 12. mieste, na konte majú 8 bodov a skóre 6:7. V posledných piatich zápasoch najskôr prehrali na pôde Bytče 1:2. Následne si v Slovnaft Cupe poradili s Priechodom 2:0, no v lige prehrali s Galantou 0:1, ale následne vyhrali na pôde Prešova 1:0. Naposledy uspeli aj v pohárovom zápase proti Novej Bani, keď po remíze 1:1 postúpili po penaltovom rozstrele 4:2.
Zvolen je v tabuľke na 15. mieste so 3 bodmi a skóre 5:9. V posledných piatich zápasoch zdolal v Slovnaft Cupe Kováčovú 4:0, potom prehral v Petržalke 0:1 a remizoval na pôde Interu Bratislava 1:1. V pohári následne rozstrieľal Brezno 4:0, no v poslednom ligovom zápase podľahol Pohroniu 1:2. Zvolen tak stále čaká na svoje prvé ligové víťazstvo v sezóne.
Zlaté Moravce sa nachádzajú na 12. mieste, na konte majú 8 bodov a skóre 6:7. V posledných piatich zápasoch najskôr prehrali na pôde Bytče 1:2. Následne si v Slovnaft Cupe poradili s Priechodom 2:0, no v lige prehrali s Galantou 0:1, ale následne vyhrali na pôde Prešova 1:0. Naposledy uspeli aj v pohárovom zápase proti Novej Bani, keď po remíze 1:1 postúpili po penaltovom rozstrele 4:2.
Zvolen je v tabuľke na 15. mieste so 3 bodmi a skóre 5:9. V posledných piatich zápasoch zdolal v Slovnaft Cupe Kováčovú 4:0, potom prehral v Petržalke 0:1 a remizoval na pôde Interu Bratislava 1:1. V pohári následne rozstrieľal Brezno 4:0, no v poslednom ligovom zápase podľahol Pohroniu 1:2. Zvolen tak stále čaká na svoje prvé ligové víťazstvo v sezóne.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
8
7
0
1
17:6
21
P
V
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
7
0
1
18:9
21
V
V
V
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
5
1
2
16:11
16
V
V
V
P
V
4
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
5
1
2
14:12
16
V
V
R
P
V
5
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
3
4
1
13:10
13
V
P
V
R
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
8
4
1
3
10:11
13
V
P
P
V
P
7
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
8
4
1
3
8:7
13
P
V
P
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
16:10
11
V
R
R
P
V
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
8
3
1
4
7:12
10
P
V
V
V
P
10
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
8
2
3
3
13:11
9
P
R
P
P
R
11
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
2
2
3
6:7
8
V
P
P
R
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
2
4
11:12
8
V
P
R
R
V
13
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
8
2
1
5
10:12
7
P
P
V
P
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
8
2
0
6
5:12
6
P
P
P
V
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
0
3
4
5:9
3
P
R
P
R
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
8
1
0
7
5:23
3
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body