ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - ŠK Slovan Bratislava B (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
07.11.2026 o 17:00
16. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu MONACObet ligy, keď sa v rámci 16. kola stretne FC ViOn Zlaté Moravce a ŠK Slovan Bratislava U21.
Sledovať budeme súboj dvoch tímov nachádzajúcich sa v spodnej časti tabuľky, pričom oba zabojujú o dôležitý zisk bodov. Domáce Zlaté Moravce sú na tom v postaví o niečo horšie, keď sa nachádzajú presne nad pásmom zostupu na 13. priečke so ziskom 14 bodov. Naopak Rezerva bratislavského Slovana je na 11. mieste so ziskom 18 bodov.
Sledovať budeme súboj dvoch tímov nachádzajúcich sa v spodnej časti tabuľky, pričom oba zabojujú o dôležitý zisk bodov. Domáce Zlaté Moravce sú na tom v postaví o niečo horšie, keď sa nachádzajú presne nad pásmom zostupu na 13. priečke so ziskom 14 bodov. Naopak Rezerva bratislavského Slovana je na 11. mieste so ziskom 18 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
16
11
3
2
32:19
36
V
R
V
R
R
2
FC PetržalkaFC Petržalka
15
9
3
3
23:11
30
P
P
R
R
R
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
15
9
2
4
29:24
29
V
V
P
R
V
4
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
8
3
5
28:20
27
V
R
P
R
V
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
15
7
4
4
24:19
25
V
V
R
R
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
7
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
15
7
2
6
23:26
23
P
R
V
V
P
8
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
9
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
6
4
6
23:27
22
P
V
V
P
V
10
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
5
6
4
33:22
21
P
R
R
V
R
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
4
4
8
24:28
16
P
R
V
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
3
5
7
14:19
14
R
P
P
P
R
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
15
3
4
8
14:25
13
R
R
V
P
P
15
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
2
3
10
15:24
9
V
P
V
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
15
3
0
12
14:41
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body