ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
31.10.2026 o 15:00
15. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu MONACObet ligy, keď sa v rámci 15. kola stretne FC ViOn Zlaté Moravce a FC ŠTK 1914 Šamorín. Sledovať budeme súboj prvého Šamorínu proti zatiaľ sklamaniu sezóny zo Zlatých Moraviec, ktoré nevedia nadviazať na predchádzajúci ročník.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
10
2
2
27:16
32
V
R
R
P
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
14
9
3
2
23:10
30
P
R
R
R
V
3
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
8
2
4
28:24
26
V
P
R
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
7
3
5
21:18
24
P
V
R
P
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
15
7
3
5
23:19
24
R
P
R
V
V
6
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
14
7
2
5
23:23
23
R
V
V
P
V
7
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
15
6
4
5
22:18
22
V
P
V
P
V
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
14
6
4
4
21:19
22
V
R
R
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
14
5
6
3
31:19
21
R
R
V
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
14
5
4
5
19:20
19
V
P
V
P
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
6
5
22:20
18
R
R
R
V
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
4
3
7
19:21
15
V
R
P
R
P
13
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
14
3
4
7
14:19
13
P
P
P
R
P
14
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
14
3
3
8
12:23
12
R
V
P
P
R
15
MFK BytčaMFK Bytča
14
3
0
11
14:36
9
P
P
V
P
P
16
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
1
3
10
10:24
6
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body