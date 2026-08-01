ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 2. kolo)

Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 2. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 2. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
01.08.2026 o 19:00
2. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prehľad
Rozhodca: Andrej Chromý – Marek Uram, Róbert Šandrik.
Prenos
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
Nováčik z uplynulej sezóny zaznamenal na úvod nového ročníka remízu 3:3 na domácej pôde, keď prežil drámu proti Pohroniu. Hoci mužstvo vyhrávalo hneď dvakrát v zápase, v závere muselo doťahovať zásluhou Dmitrovica.
Nováčik z uplynulej sezóny zaznamenal na úvod nového ročníka remízu 3:3 na domácej pôde, keď prežil drámu proti Pohroniu. Hoci mužstvo vyhrávalo hneď dvakrát v zápase, v závere muselo doťahovať zásluhou Dmitrovica.
FC ViOn Zlaté Moravce
Úvodný duel priniesol tesné víťazstvo proti rezezve bratislavského Slovana, ktorú porazil najtesnejším výsledkom 1:0 po góle Lachowicza zo záverečnej dvadsaťminútovky.
Úvodný duel priniesol tesné víťazstvo proti rezezve bratislavského Slovana, ktorú porazil najtesnejším výsledkom 1:0 po góle Lachowicza zo záverečnej dvadsaťminútovky.
Krásnu sobotu všetkým futbalovým fanúšikom. Vítam vás pri sledovaní prenosu z 2. kola MONACObet ligy, keď sa proti sebe postaví FC ViOn Zlaté Moravce a OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom.
Obe mužstvá sa spolu stretli už počas uplynulého ročníka, keď zaznamenali najskôr remízu 1:1 a následne aj na pôde nováčika 3:3.
Obe mužstvá sa spolu stretli už počas uplynulého ročníka, keď zaznamenali najskôr remízu 1:1 a následne aj na pôde nováčika 3:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
7:0
6
V
V
2
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
1
1
0
5:4
4
V
R
3
FC PetržalkaFC Petržalka
1
1
0
0
2:0
3
V
4
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
1
1
0
0
2:0
3
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
4:3
3
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
1
1
0
0
2:1
3
V
7
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
1
1
0
0
1:0
3
V
8
MFK ZvolenMFK Zvolen
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
2
0
1
1
1:3
1
P
R
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
1
0
1
0
3:3
1
R
11
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
1
0
0
1
1:2
0
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
0
0
1
0:1
0
P
13
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
1
0
0
1
1:3
0
P
14
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
1
0
0
1
0:2
0
P
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
0
1
0:2
0
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body