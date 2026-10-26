    Yamal obhájil prvenstvo, Messi by bez jedného kritéria vyhral. Víťaz Zlatej lopty zaostal

    Lamine Yamal.
    Lamine Yamal. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|26. okt 2026 o 14:53
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    Rebríček vznikol na základe troch kritérií.

    Medzinárodné centrum pre športové štúdie vo futbale (CIES) zverejnilo v deň slávnostného odovzdávania Zlatej lopty opäť rebríček najlepších hráčov v poli za uplynulý rok.

    Rebríček vznikol na základe troch kritérií: výkonov v ôsmich oblastiach hry podľa presných údajov a metodiky, úrovne odohraných zápasov a výsledkov týchto stretnutí. Na čele rebríčka je opäť Lamine Yamal z Barcelony. 

    Rovnako ako v minulom roku sa „zázračný“ španielsky reprezentant Yamal umiestnil na prvom mieste.

    Za ním nasleduje dvojica spoluhráčov z Bayernu Mníchov, Francúz Michael Olise a kapitán anglickej reprezentácie Harry Kane.

    Na štvrtom mieste je Argentínčan Lionel Messi, najstarší hráč v prvej päťdesiatke. Dokonca by bol na čele rebríčka, keby sa výkony nehodnotili aj podľa športovej úrovne odohraných zápasov.

    Jeden z hrdinov tohtoročných majstrovstiev sveta hrá za Inter Miami. 

    Francúz Désiré Doué z Paríža Saint-Germain je piaty, tesne pred krajanom Kylianom Mbappém z Realu Madrid a ďalším hráčom PSG, Gruzíncom Chvičom Kvaracchelijom.

    Do prvej desiatky sa dostali aj ďalší dvaja barcelonskí majstri sveta Pedri González a Pau Cubarsí. Medzi nich sa na deviate miesto dostal Nór Erling Haaland z Manchestru City. 

    Francúz Ousmane Dembélé z PSG, minuloročný skutočný držiteľ Zlatej lopty, je až na 27. mieste.

    Víťaza ankety o najlepšieho futbalistu sveta vyhlásia v pondelok večer v londýnskom divadle Palladium. 

    CIES je nezávislá výskumná a vzdelávacia organizácia so sídlom vo švajčiarskom Neuchâteli. Na základe analytických údajov zostavuje rôzne rebríčky. 

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