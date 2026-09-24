Zidane cíti pred debutom na lavičke Francúzska silnejšie emócie než ako hráč: Je to niečo nové

Nový tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Zinédine Zidane cíti s blížiacim sa debutom na lavičke národného tímu emócie porovnateľné s jeho premiérou v úlohe hráča pred 32 rokmi.
Vtedy to bol skvelý debut, pretože v prípravnom zápase v Bordeaux dvoma gólmi prispel k remíze s Českom.
Pred piatkovým zápasom Ligy národov v Turecku 54-ročný kouč na tlačovej konferencii uviedol, že jeho pocity sú dokonca intenzívnejšie než vtedy.
Cítim obrovské emócie
„Úprimne povedané, možno je to ešte silnejšie,“ uviedol Zidane, ktorý po tohtoročných majstrovstvách sveta prevzal francúzsku reprezentáciu Les Bleus po skončení 14-ročnej éry svojho bývalého spoluhráča Didiera Deschampsa.
„Už je to dávno (od reprezentačného debutu) a dnes cítim obrovské emócie z toho, že vediem francúzsky tím,“ dodal.
Majster sveta aj Európy a držiteľ Zlatej lopty za rok 1998 si zároveň uvedomuje, že očakávania verejnosti po jeho nástupe do funkcie sú mimoriadne vysoké, a to vzhľadom na jeho predchádzajúcu hviezdnu hráčsku a neskôr aj trénerskú kariéru.
Ako tréner pôsobil Zidane doteraz iba v Reale Madrid, ktorý v rokoch 2016 až 2021 doviedol k dvom španielskym titulom a trom triumfom v Lige majstrov za sebou.
O žiadnu pozornosť neusilujem
„Je to niečo nové, nová etapa po Didierových 14 rokoch. Prevzal som tím ako hlavný tréner, takže sa o tom hovorí. Je to prirodzené,“ povedal Zidane a snažil sa pozornosť zamerať skôr na hráčov a tím.
„Oni sú hlavnými aktérmi. Človek to musí prijať tak, ako to je. O žiadnu pozornosť neusilujem a nie som tu kvôli nej.
Budem sa snažiť dobre vykonávať svoju prácu a robiť všetko pre to, aby sme vyhrávali zápasy. To je to, čo ma zaujíma,“ uviedol Zidane.
Na tlačovej konferencii, na ktorej si podľa agentúry Reuters jeden z tureckých novinárov vypýtal Zidaneov autogram, stredopoliar Adrien Rabiot poznamenal, že vďaka pozornosti, ktorú na seba tréner púta, môžu hráči na svoju radosť zostať trochu v ústraní.
„Jeho aura spôsobuje, že priťahuje veľkú pozornosť. Svojím spôsobom je fajn, že sa pozornosť sústreďuje skôr na trénera než na hráčov. Vďaka tomu majú trochu viac pokoja,“ povedal Rabiot.