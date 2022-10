Futbalová súťaž aj v zime. O nový projekt je záujem, hrať bude minimálne 24 mužstiev

Hracie termíny: 21. - 22. 01., 28. - 29.01., 04. - 05.02., 11. - 12.02., 18. - 19.02.2023

Štvrťfinále: 25.02.2022, Semifinále: 26.02.2022, Finále: 04.03.2022

Zaradenie mužstiev do skupín podľa vyžrebovania na futbalnete:

sk. A – ihrisko UT Radava - kluby z územia ObFZ LV + NZ + KN

sk. B – ihrisko UT Bánovce n/B / P. Bystrica - kluby z územia ObFZ PD + TN + PB

sk. C – ihrisko UT Galanta/Dunajská Streda - kluby z ObFZ územia GA + DS

sk. D – ihrisko UT Senica/Hlohovec/Trnava - kluby z územia OBFZ SE + TT

sk. E - ihrisko UT Nitra/Topoľčany – kluby z územia ObFZ NR + TO

Hrací systém: V skupinách hrá každý s každým jednokolovo podľa vyžrebovania uverejneného na futbalnete. Súperi od štvrťfinále sa žrebujú. V štvrťfinále sa stretnú medzi sebou víťazi 5 skupín + 3 najlepšie umiestnený na 2.mieste. Platí zásada, že vo štvrťfinále sa nemôžu stretnúť mužstvá z rovnakej skupiny. V prípade rovnosti bodov v skupine o poradí rozhoduje: a) vzájomný zápas, b) gólový rozdiel zo všetkých stretnutí, c) viac víťazstiev, d) viac strelených gólov, e) žreb. Víťazi semifinálových stretnutí sa stanú finalistami Zimnej ligy ZsFZ. Presný harmonogram bude určený na základe počtu prihlásených do jednotlivých skupín.

Hrací čas: 2 x 45 minút s prestávkou 15 minút (môže byť skrátená po dohode oboch družstiev), Striedanie: 7 hráčov v jednom stretnutí (vrátane brankára). Hráč, ktorý bol vystriedaný, sa nesmie vrátiť späť do hry.

O umiestnení družstva v skupine rozhoduje:

1. počet získaných bodov v jednotlivých stretnutiach: a) víťazstvo - 3 body, b) remíza - 1 bod, c) prehra - 0 bodov, 2. výsledok vzájomného stretnutia, 3. gólový rozdiel zo všetkých stretnutí, 4. viac víťazstiev, 5. viac strelených gólov

Rozhodcovia: Delegované osoby zabezpečí a deleguje KR ZsFZ

Štart hráčov:

1. Nastúpiť môžu len hráči s platným RP. V prípade, že je hráč na skúške, družstvo sa preukáže (priamo na stretnutí rozhodcovi) písomným súhlasom materského klubu, so štartom hráča v drese iného družstva, podpísaným štatutárom materského klubu a pečiatkou klubu. V prípade nepredloženia písomného súhlasu nebude hráč pripustený k hre.

2. Zápis o stretnutí sa vypisuje pred každým stretnutím v ISSF systéme (ako v majstrovskej súťaži). Papierová forma nie je nutná. Hráča, ktorého ISSF systém nedovolí napísať do súpisky (hráč je na skúške z iného klubu), napíše rozhodca do ZoS do poznámky.

3. Hráči na umelej tráve môžu nastúpiť na stretnutie len v obuvi na to určenej (lisované kopačky, turfy), hráči v kopačkách s vymeniteľnými štupľami nebudú pustení na hraciu plochu - rozhodcovia pred stretnutím a počas striedaní skontrolujú obuv hráčov jednotlivých družstiev.

4. Organizátor ZT nie je zodpovedný za zdravotné, resp. úrazové poistenie hráčov, ktoré je plne v réžii zúčastnených družstiev.

5. Všetci hráči sú povinní nosiť chrániče a štulpne viditeľne na spodnom odeve. Hráč bez chráničov nebude pripustený k hre. Trenírky nie sú povinnou výbavou v ZT ZsFZ.

6. Organizátor turnaja upozorňuje FK, aby si pred jednotlivými stretnutiami upresnili farbu dresov, v akých v konkrétnom stretnutí proti sebe nastúpia. Právo výberu farby dresov má družstvo, vyžrebované ako domáce (prvé).

7. V prípade nerozhodného výsledku v štvrťfinále, semifinále a finále sa stretnutie nepredlžuje, ale ihneď nasledujú kopy na bránu zo značky pokutového kopu. Lopty: družstvo, vyžrebované ako domáce, je povinné zabezpečiť na stretnutie 2 lopty

Zdravotná služba: zdravotnú službu si zabezpečujú zúčastnené družstvá vo vlastnej réžii

Občerstvenie: pitný režim vo forme minerálnej vody zabezpečuje organizátor súťaže

Disciplinárne postihy:

1. zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 3.ŽK, bez poplatku

2. zastavenie činnosti na 1 stretnutie po 2.ŽK v zápase a následnom vylúčení, bez poplatku (ŽK sa nezapočítajú).

3. zastavenie činnosti po ČK, výšku trestu za ČK určí OV ZT v zmysle Disciplinárneho poriadku.

4. Vylúčenie z turnaja pri porušení SP čl. 82/d. Odstúpenie na DK ZsFZ. Za prípadné škody na zariadeniach ihrísk a šatní plne zodpovedajú zúčastnené družstvá.

Štartovné: Každému družstvu bude štartovné vo výške 200 eur zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. ŠTK ZsFZ si vyhradzuje právo na možnosť zmeny termínu stretnutia v prípade mimoriadnej situácie, resp. kolízie stretnutí.