Ako sa môžete opýtať niečo také neúctivé? Tréner Trenčína vypenil pred novinármi

Futbalisti AS Trenčín sú po 9. kole Niké ligy na predposlednom 11. mieste len o skóre pred Ružomberkom.
Naposledy cez víkend podľahli pod Dubňom klubu MŠK Žilina 1:2 a pripísali si tretiu prehru v súťaži v rade.
Nahnevaný bol aj tréner hráčov spod hradu Matúša Čáka Ricardo Moniz. Na pozápasovej tlačovej konferencii rozprával o tom, ako to momentálne vyzerá s mužstvom, až dostal otázku od novinára z STVR, ktorá ho nenechala chladným.
Žurnalistu zaujímalo, či sa neobáva o svoju pozíciu po nie práve najlepších výsledkoch. Viditeľne rozhorčený kouč mu otázku vrátil. "A vy ste si istý svojou pozíciou? Áno? Ja tiež. Myslím, že je to nevhodná otázka. Nemám rád takéto otázky," začal 62-ročný Holanďan.
"Aj ja sa môžem opýtať, či vám šéf stále dôveruje. Ochorie zajtra vaša manželka? Viete to? Ste ženatý? Verím, že neochorie. Všetko toto sú neúctivé otázky. Rozumiete tomu? Neklaďte mi ich už," pokračoval kormidelník AS Trenčín.
VIDEO: Ricardo Moniz po prehre v Žiline
Ďalej vysvetľoval, že klub prechádza transformáciou, keď každoročne predáva množstvo hráčov, čo je zároveň reklama pre celok zo Slovenska.
"Momentálne to však nedokážeme kompenzovať. Ako sa mňa ako zástupcu slovenského futbalového klubu môžete opýtať niečo také neúctivé? Je to smiešne. Takže, ďalšiu otázku. S týmto človekom už viac hovoriť nebudem," uzavrel rozhorčený Moniz.
Tabuľku Niké ligy vedie DAC Dunajská Streda o skóre pred Žilinou, ktorá má však odohraný o duel viac. Nasleduje reprezentačná prestávka, slovenské tímy si zmerajú sily najbližšie až 10. októbra.