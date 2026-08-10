Skalica prelomila žilinskú kliatbu. Od zimy sme akoby iný tím, vraví Šimko

Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v treťom kole Niké ligy v Žiline 3:1. Pre Záhorákov ide o premiérovú výhru na trávniku pod Dubňom, po ktorej zverenci Romana Hudeca okupujú druhé miesto tabuľky o skóre za vedúcou Trnavou.
Tvrdá lekcia efektivity. Aj tak by sa dal v skratke zhrnúť zápas z pohľadu Žiliny. Držanie lopty viac než 72%, xG (očakávané góly) 2,68 a napriek tomu prehra na domácom ihrisku. Žilinský tréner zhodnotil zápas jasne a vecne.
„Napriek prehre, najmä v prvom polčase nemám mojim hráčom čo vyčítať. Urobili sme chybu pri prvom góle Skalice, ale to sa môže stať, taký je jednoducho futbal. V úvode druhého polčasu sme premenili penaltu, zdalo sa, že nám to pomohlo a môžeme zápas otočiť, ale opak bol pravdou,“ povzdychol si 48-ročný Pavol Staňo.
Rozvíjal svoje myšlienky ďalej: „Pri druhom góle sme dali súperovi doslova darček a tretí gól nás dostal do kolien. Čiastočne môžem ospravedlniť Jakuba Badžgoňa za ten tretí gól, pretože nemal ešte postavený múr a rozhodca priamy kop pustil.
Skalica však hrala výborne, skvele bránila, efektívne útočila a má zaslúžené tri body. My sa z toho musíme spamätať, stále je len začiatok ligy.“
VIDEO: Pavol Staňo
Tréner Skalice Roman Hudec na tlačovej konferencii krátko po zápase predstavil i taktický plán MFK v zápase.
„Poznáme principiálne a herné veci Žiliny, v týždni sme sa na ne dôkladne pripravovali. Veľmi ma teší, že sme sa bežecky dokázali domácim vyrovnať, čo dokazujú dáta. Toto bolo nesmierne dôležité,“ usmieval sa Hudec a pokračoval:
„Prvé dva góly sme dali po rýchlych akciách, následne tretí zo štandardnej situácie, čo ma veľmi teší. Dávam veľký klobúk dole pred mojimi hráčmi a verím, že takto budeme pokračovať.“
Celkovo je Skalica príjemným prekvapením súťaže, už aj jarná časť minulej sezóny jej vyšla veľmi dobre. Autor víťazného gólu hostí Lukáš Šimko mal po zápase výbornú náladu:
„Fantastický zápas. Podľa štatistík sme tu ešte nevyhrali, som šťastný, že sme to zlomili, je to super pocit. Od zimy sme akoby iný tím, vyšla nám príprava, verím, že sa nám bude dariť.“ Samotný Šimko má v posledných piatich dueloch (vrátane záveru minulej sezóny) výborné štatistiky - tri góly dal a na tri góly prihral.
VIDEO: Roman Hudec
„Tréner ma v rozostavení posunul trochu vyššie, aj keď som obranca, aktuálne hrám na krídle a celkom sa mi tam darí, hoci nie som typický krídelník. Ak to však takto bude pokračovať, tak sa vôbec nebudem hnevať,“ zakončil rozhovor 27-ročný rodák z Prešova, ktorý v minulosti obliekal dresy Tatrana, Trebišova a Michaloviec.
Smútok a sklamanie sa po zápase zračili v tvári mladého, stále iba 18-ročného obrancu Žiliny Tobiáša Pališčáka. Člen stopérskej trojice MŠK videl príčiny prehry svojho tímu jasne:
„Urobili sme individuálne chyby. Neodohrali sme vôbec zlý zápas, ale nepresadili sme sa v ofenzíve a po našich zaváhaniach sme dostali tri góly, to sa nemôže stávať. Mali sme dosť šancí, ale góly sme nedali. Stáva sa to, taký je proste futbal.“
Gruzínsky futbalista v službách Skalice Levan Nonikašvili mal radosť z gólu aj troch bodov:
„Som veľmi šťastný, že som dal gól. Viem však aj to, že som spravil pár chýb a musím na nich pracovať, aby sa už v budúcnosti neopakovali. Iste, výkon a gól ma teší, ale som najmä rád, že som pomohol tímu k dobrému výsledku.“
Pre oporu Zlatých Moraviec z minulých ročníkov išlo o druhý gól v Niké lige, Žilinu vnímal ako náročného súpera: „Chceme hrať ťažké zápasy a MŠK ťažkým súperom jednoznačne bol. Skvele sme sa pripravili, postarali sme sa o prekvapenie, som naozaj šťastný,“ poznamenal 31-ročný ofenzívny futbalista.
Najbližšie sa Skalica predstaví doma proti Košiciam, rovnako v sobotu 15. augusta nastúpi Žilina na trávniku Banskej Bystrice.