ONLINE: MŠK Žilina - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a MFK Skalica dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
09.08.2026 o 17:00
3. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Dohál – Vass, Hrebeňár.
Prenos
Po dvoch kolách nového ročníka Niké ligy čaká futbalistov MŠK Žilina prvé domáce vystúpenie, na ktorom budú chcieť naplno bodovať a potvrdiť ambície zaradiť sa medzi hlavných kandidátov na popredné priečky tabuľky. V nedeľu 9. augusta o 17.00 h sa na Štadióne pod Dubňom predstavia hráči MFK Skalica, ktorí rovnako vstúpili do sezóny vydarenými výsledkami, a fanúšikov tak čaká súboj dvoch doposiaľ nezdolaných mužstiev.
Žilinčania odštartovali ligový ročník divokou remízou 4:4 proti FC Košice, keď napriek štyrom streleným gólom doplatili na chyby v defenzíve. O týždeň neskôr však tím ukázal svoju silu aj charakter, keď zvíťazil na pôde MFK Zemplín Michalovce 1:0 a pripísal si prvé ligové víťazstvo sezóny. Medzitým absolvoval aj odvetu 2. predkola Konferenčnej ligy na ihrisku GKS Katovice, kde po prehre 1:3 prišiel o postup do ďalšej fázy súťaže. Pre zverencov MŠK tak bude domáci duel so Skalicou príležitosťou naplno sa sústrediť na ligové povinnosti a pokračovať v zbieraní bodov.
Skalica vstúpila do nového ročníka veľmi solídne. V úvodnom kole si odviezla cenný bod z Trnavy po remíze 1:1 a následne doma zdolala Ružomberok 2:1. Mužstvo zo Záhoria tak po dvoch kolách nazbieralo štyri body a opäť potvrdzuje, že dokáže byť nepríjemným súperom pre každého favorita. Skalica tradične stavia na organizovanej defenzíve, disciplinovanom výkone a rýchlych prechodoch do útoku, pričom práve tieto aspekty robia z jej zápasov veľmi náročné stretnutia.
Vzájomné zápasy týchto súperov bývajú v posledných sezónach zaujímavé a často prinášajú atraktívny futbal. MŠK Žilina má síce v dlhodobom meradle priaznivejšiu bilanciu, no Skalica už viackrát ukázala, že dokáže favorita potrápiť a bodovať aj proti kvalitnejším mužstvám. V posledných vzájomných dueloch nechýbali góly ani dramatické momenty, preto možno očakávať ďalší otvorený zápas s množstvom šancí.
Pre Žilinu bude kľúčové nadviazať na kvalitnú ofenzívnu produkciu z úvodu sezóny, zároveň však odstrániť chyby v obrane, ktoré boli výrazné najmä v prvom ligovom kole. Mladý a dynamický káder MŠK je schopný vytvárať si veľké množstvo príležitostí, no proti dobre organizovanej Skalici bude potrebovať trpezlivosť, presnosť v kombinácii a maximálnu koncentráciu počas celého stretnutia. Hostia sa budú snažiť vychádzať zo zabezpečenej obrany a využívať každú možnosť na rýchly protiútok alebo štandardnú situáciu.
Po dvoch odohraných kolách majú oba tímy na konte štyri body, a preto môže mať vzájomný duel významný vplyv na vývoj tabuľky v úvode sezóny. MŠK Žilina bude pred vlastnými fanúšikmi favoritom, no Skalica už neraz dokázala, že proti papierovo silnejším súperom vie podať veľmi kvalitný výkon. Všetko nasvedčuje tomu, že diváci pod Dubňom uvidia zaujímavý ligový zápas, v ktorom sa stretnú dve mužstvá s dobrou formou a chuťou pokračovať v úspešnom štarte do nového ročníka Niké ligy.
Žilinčania odštartovali ligový ročník divokou remízou 4:4 proti FC Košice, keď napriek štyrom streleným gólom doplatili na chyby v defenzíve. O týždeň neskôr však tím ukázal svoju silu aj charakter, keď zvíťazil na pôde MFK Zemplín Michalovce 1:0 a pripísal si prvé ligové víťazstvo sezóny. Medzitým absolvoval aj odvetu 2. predkola Konferenčnej ligy na ihrisku GKS Katovice, kde po prehre 1:3 prišiel o postup do ďalšej fázy súťaže. Pre zverencov MŠK tak bude domáci duel so Skalicou príležitosťou naplno sa sústrediť na ligové povinnosti a pokračovať v zbieraní bodov.
Skalica vstúpila do nového ročníka veľmi solídne. V úvodnom kole si odviezla cenný bod z Trnavy po remíze 1:1 a následne doma zdolala Ružomberok 2:1. Mužstvo zo Záhoria tak po dvoch kolách nazbieralo štyri body a opäť potvrdzuje, že dokáže byť nepríjemným súperom pre každého favorita. Skalica tradične stavia na organizovanej defenzíve, disciplinovanom výkone a rýchlych prechodoch do útoku, pričom práve tieto aspekty robia z jej zápasov veľmi náročné stretnutia.
Vzájomné zápasy týchto súperov bývajú v posledných sezónach zaujímavé a často prinášajú atraktívny futbal. MŠK Žilina má síce v dlhodobom meradle priaznivejšiu bilanciu, no Skalica už viackrát ukázala, že dokáže favorita potrápiť a bodovať aj proti kvalitnejším mužstvám. V posledných vzájomných dueloch nechýbali góly ani dramatické momenty, preto možno očakávať ďalší otvorený zápas s množstvom šancí.
Pre Žilinu bude kľúčové nadviazať na kvalitnú ofenzívnu produkciu z úvodu sezóny, zároveň však odstrániť chyby v obrane, ktoré boli výrazné najmä v prvom ligovom kole. Mladý a dynamický káder MŠK je schopný vytvárať si veľké množstvo príležitostí, no proti dobre organizovanej Skalici bude potrebovať trpezlivosť, presnosť v kombinácii a maximálnu koncentráciu počas celého stretnutia. Hostia sa budú snažiť vychádzať zo zabezpečenej obrany a využívať každú možnosť na rýchly protiútok alebo štandardnú situáciu.
Po dvoch odohraných kolách majú oba tímy na konte štyri body, a preto môže mať vzájomný duel významný vplyv na vývoj tabuľky v úvode sezóny. MŠK Žilina bude pred vlastnými fanúšikmi favoritom, no Skalica už neraz dokázala, že proti papierovo silnejším súperom vie podať veľmi kvalitný výkon. Všetko nasvedčuje tomu, že diváci pod Dubňom uvidia zaujímavý ligový zápas, v ktorom sa stretnú dve mužstvá s dobrou formou a chuťou pokračovať v úspešnom štarte do nového ročníka Niké ligy.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
2
0
0
7:0
6
V
V
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
5:4
4
V
R
6
MFK SkalicaMFK Skalica
2
1
1
0
3:2
4
V
R
7
AS TrenčínAS Trenčín
2
0
2
0
4:4
2
R
R
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
2
0
7:7
2
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
0
1
2
1:4
1
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
1
2
3:7
1
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
0
0
3
0:9
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body