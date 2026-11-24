Slovnaft Cup - osemfinále
MŠK Žilina - MFK Ružomberok 1:0 (0:0)
Gól: 90. Roginič
Rozhodovali: Smolák - Štrbo, Ferenc
Diváci: 901
Futbalisti MŠK Žilina postúpili do štvrťfinále Slovnaft Cupu. V domácom osemfinálovom zápase zdolali Ružomberok tesne 1:0 po góle Marka Roginiča v 90. minúte.
Zápas pod Dubňom sa hral v mrazivom počasí a od úvodu ponúkol obojstranne aktívny futbal, v ktorom však dominovali obaja brankári.
V prvom polčase mali domáci častejšie loptu na kopačkách, no najväčšiu príležitosť spálil v 28. minúte obranca Johan Albin, ktorý po centri na zadnú tyč trafil len pravú žrď a následnú dorážku Xaviera Adanga zneškodnil pozorný Ivan Krajčírik.
Hrozili aj hostia pod vedením nového trénera Michala Ščasného. Volej Štefana Gereca i samostatný nájazd Matěja Koubeka v 33. minúte však skvelými zákrokmi zmaril žilinský gólman Jakub Badžgoň.
Po prestávke Liptáci výborne zahustili stred poľa a domácich dlho nepúšťali do vyložených šancí. Až v 73. minúte pálil po prihrávke Patrika Iľka tesne vedľa striedajúci Fabian Bzdyl.
Keď sa už zdalo, že o postupujúcom rozhodne penaltový rozstrel, prišli kľúčové momenty v samom závere.
V 88. minúte mohol rozhodnúť na druhej strane úplne voľný Vojtěch Hranoš, no v nájazde opäť stroskotal na výbornom Badžgoňovi.
Trest prišiel o dve minúty neskôr. Michal Faško poslal z ľavej strany center do pokutového územia na Daniela Hometa, ktorého zakončenie sa odrazilo od brvna priamo k pohotovému Markovi Roginičovi. Ten sa v 84. minúte posunul zo stopérskeho postu na hrot útoku a loptu bez problémov doklepol do siete.
Žilina si tak pripísala víťazstvo v prvom domácom zápase aktuálneho pohárového ročníka a pokračuje v ceste za obhajobou vlaňajšieho triumfu.