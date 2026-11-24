Futbalisti MŠK Žilina a MFK Ružomberok dnes hrajú zápas osemfinále Slovnaft Cupu 2026/27.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Ružomberok (futbal, výsledky, osemfinále, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup Osemfinále 2026/2027
24.11.2026 o 17:00
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Ružomberok
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Štrbo, Ferenc.
Prenos
V utorok 24. novembra o 17:00 privíta MŠK Žilina v osemfinále Slovnaft Cupu krajského rivala MFK Ružomberok. Pre Šošonov to bude prvý domáci zápas v tomto ročníku pohára. Na vlastnom trávniku sa im darilo aj v sobotu, keď dvoma gólmi po prestávke zdolali Duklu Banská Bystrica 2:0.
Októbrový ligový duel na Liptove ukázal, ako rýchlo sa môže tento súboj zmeniť. Žilinčania viedli už v 16. minúte 2:0 po góloch Faška a Narimanidzeho. Druhý zo strelcov však v 27. minúte videl červenú kartu, Selecký z penalty znížil a Kostka ešte pred prestávkou vyrovnal na konečných 2:2.
Ružomberok pricestuje s novým trénerom Michalom Ščasným, ktorý pri sobotňajšej premiére na lavičke MFK tesne podľahol Slovanu Bratislava 0:1. Pod Dubňom chce jeho mužstvo zahustiť stred ihriska a po zisku lopty vyraziť do rýchlych protiútokov. Ak sa aj tentoraz vzájomný zápas skončí po 90 minútach remízou, o postupujúcom do štvrťfinále rozhodne penaltový rozstrel.
Októbrový ligový duel na Liptove ukázal, ako rýchlo sa môže tento súboj zmeniť. Žilinčania viedli už v 16. minúte 2:0 po góloch Faška a Narimanidzeho. Druhý zo strelcov však v 27. minúte videl červenú kartu, Selecký z penalty znížil a Kostka ešte pred prestávkou vyrovnal na konečných 2:2.
Ružomberok pricestuje s novým trénerom Michalom Ščasným, ktorý pri sobotňajšej premiére na lavičke MFK tesne podľahol Slovanu Bratislava 0:1. Pod Dubňom chce jeho mužstvo zahustiť stred ihriska a po zisku lopty vyraziť do rýchlych protiútokov. Ak sa aj tentoraz vzájomný zápas skončí po 90 minútach remízou, o postupujúcom do štvrťfinále rozhodne penaltový rozstrel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.