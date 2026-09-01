Žilina reaguje na situáciu v obrane. Novou posilou sa stal mladý Švéd

Johan Albin
Johan Albin (Autor: mskzilina.sk)
TASR|1. sep 2026 o 13:21
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Naposledy hral domácu druhú ligu.

Novou posilou účastníka Niké ligy MŠK Žilina sa stal 22-ročný obranca Johan Albin. Švédsky futbalista podpísal kontrakt do konca júna 2029.

Albin naposledy hral v druholigovom švédskom Oddevolde, kde pôsobil od januára. Celkovo odohral 20 duelov a dal jeden gól.

„Nikdy som si nepredstavoval, že moja kariéra bude pokračovať práve na Slovensku. O to viac sa na túto výzvu teším. Hneď som si začal zisťovať viac informácií o Žiline a, pochopiteľne, okamžite na mňa vyskočila práca s mladými hráčmi, ich rozvoj či úspechy Akadémie v UEFA Youth League.

V Žiline prehrali aj veľké mená a kluboví odchovanci dnes pôsobia po celej Európe. To len svedčí o kvalite práce, aká sa tu odvádza. Keď som si o klube prečítal všetky tieto veci, urobilo to na mňa veľký dojem. Chcem pomôcť tímu vyhrávať.

Viem, že klub minulý rok získal Slovenský pohár a verím, že môžeme byť úspešní aj tento rok. Mojím cieľom je čo najlepšie zapadnúť do mužstva, pomáhať tímu na ihrisku a prispieť k ďalším úspechom,“ vyjadril sa Albin pre oficiálnu klubovú webstránku.

Podľa športového riaditeľa klubu Karola Belaníka nešlo o unáhlené rozhodnutie v závere prestupového obdobia, Albina mali v hľadáčiku už dlhšiu dobu.

„Potrebovali sme reagovať na situáciu na stopérskom poste. Po preradení Filipa Kašu do B-tímu sme vedeli, že budeme musieť rozšíriť konkurenciu v strede obrany. Zároveň sme si uvedomovali, že počas prestupového obdobia môže prísť záujem aj o ďalších našich defenzívnych hráčov.

Preto sme boli pripravení a pracovali sme na viacerých alternatívach už dlhší čas. Johana sme teda sledovali dlhšie obdobie. Mali sme o ňom viacero informácií a priebežne sme vyhodnocovali jeho výkony. Prichádza k nám rozohraný hráč, ktorý pravidelne nastupoval vo svojom klube. To je určite výhoda.

Samozrejme, pri každom hráčovi zo zahraničia treba počítať s určitým adaptačným obdobím. Veríme, že sa postupne adaptuje na naše prostredie a vytvorí zdravé konkurenčné prostredie na stopérskych postoch. Má potenciál napredovať a časom zabojovať o stabilné miesto v základnej zostave,“ uviedol Belaník.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Johan Albin
    Johan Albin
    Žilina reaguje na situáciu v obrane. Novou posilou sa stal mladý Švéd
    dnes 13:21
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