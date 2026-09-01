Žilina reaguje na situáciu v obrane. Novou posilou sa stal mladý Švéd

Novou posilou účastníka Niké ligy MŠK Žilina sa stal 22-ročný obranca Johan Albin. Švédsky futbalista podpísal kontrakt do konca júna 2029.
Albin naposledy hral v druholigovom švédskom Oddevolde, kde pôsobil od januára. Celkovo odohral 20 duelov a dal jeden gól.
„Nikdy som si nepredstavoval, že moja kariéra bude pokračovať práve na Slovensku. O to viac sa na túto výzvu teším. Hneď som si začal zisťovať viac informácií o Žiline a, pochopiteľne, okamžite na mňa vyskočila práca s mladými hráčmi, ich rozvoj či úspechy Akadémie v UEFA Youth League.
V Žiline prehrali aj veľké mená a kluboví odchovanci dnes pôsobia po celej Európe. To len svedčí o kvalite práce, aká sa tu odvádza. Keď som si o klube prečítal všetky tieto veci, urobilo to na mňa veľký dojem. Chcem pomôcť tímu vyhrávať.
Viem, že klub minulý rok získal Slovenský pohár a verím, že môžeme byť úspešní aj tento rok. Mojím cieľom je čo najlepšie zapadnúť do mužstva, pomáhať tímu na ihrisku a prispieť k ďalším úspechom,“ vyjadril sa Albin pre oficiálnu klubovú webstránku.
Podľa športového riaditeľa klubu Karola Belaníka nešlo o unáhlené rozhodnutie v závere prestupového obdobia, Albina mali v hľadáčiku už dlhšiu dobu.
„Potrebovali sme reagovať na situáciu na stopérskom poste. Po preradení Filipa Kašu do B-tímu sme vedeli, že budeme musieť rozšíriť konkurenciu v strede obrany. Zároveň sme si uvedomovali, že počas prestupového obdobia môže prísť záujem aj o ďalších našich defenzívnych hráčov.
Preto sme boli pripravení a pracovali sme na viacerých alternatívach už dlhší čas. Johana sme teda sledovali dlhšie obdobie. Mali sme o ňom viacero informácií a priebežne sme vyhodnocovali jeho výkony. Prichádza k nám rozohraný hráč, ktorý pravidelne nastupoval vo svojom klube. To je určite výhoda.
Samozrejme, pri každom hráčovi zo zahraničia treba počítať s určitým adaptačným obdobím. Veríme, že sa postupne adaptuje na naše prostredie a vytvorí zdravé konkurenčné prostredie na stopérskych postoch. Má potenciál napredovať a časom zabojovať o stabilné miesto v základnej zostave,“ uviedol Belaník.