ONLINE: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
05.09.2026 o 18:00
7. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Pozor, Čajka.
Prenos
Pred nami je siedme kolo Niké ligy a pod Dubňom sa v sobotu 5. septembra o 18:00 predstaví FK Železiarne Podbrezová. MŠK Žilina vstupuje do zápasu z prvého miesta tabuľky, keď po šiestich kolách nazbierala 13 bodov pri skóre 15:12. Rovnaký počet bodov majú aj DAC 1904 a Spartak Trnava, pričom Dunajská Streda má ešte zápas k dobru. Podbrezová je momentálne na piatej priečke s desiatimi bodmi a skóre 10:12.
Žilinčania za sebou majú vydarený záver augusta. Po domácej prehre so Skalicou 1:3 dokázali v ďalšom kole zvíťaziť v Banskej Bystrici nad Duklou 4:3, následne doma zdolali Komárno 2:1 a v poslednom ligovom vystúpení prišla veľmi cenná výhra na pôde dovtedy neporazenej Trnavy. Šošoni zvíťazili na Štadióne Antona Malatinského 3:1, keď sa o góly postarali Michal Faško a dvakrát Patrik Iľko. Žilina tak nielenže získala tri body z náročného ihriska, ale zároveň sa po šiestom kole dostala na čelo tabuľky.
Podbrezová má za sebou výsledkovo o niečo turbulentnejšie obdobie. Sezónu odštartovala domácim víťazstvom 2:0 nad Michalovcami, následne však prehrala na Slovane 0:3. Potom prišlo presvedčivé víťazstvo 4:1 v Ružomberku a domáci triumf 2:1 nad Trenčínom. V piatom kole však Železiari utrpeli vysokú prehru 0:5 na pôde DAC a v poslednom zápase doma iba remizovali s Košicami 2:2. Pritom museli doháňať dvojgólové manko, keď po prvom polčase prehrávali 0:2. Po prestávke však Chiminec a Kováčik zariadili vyrovnanie a Podbrezová mala v závere dokonca početnú prevahu po vylúčení Damjanoviča.
Zaujímavý bude aj pohľad na vzájomnú bilanciu. Posledné súboje týchto súperov priniesli poriadne rozdielne výsledky. V novembri minulého roka vyhrala Podbrezová doma 2:0, Žilina jej však v apríli tohto roka oplatila prehru vo veľkom štýle, keď na pôde Železiarov triumfovala 5:1. V poslednom vzájomnom ligovom zápase na Štadióne MŠK v máji však zvíťazila Podbrezová 2:0. Pred sobotňajším duelom teda rozhodne nemožno hovoriť o súperovi, ktorý by Žiline vyhovoval automaticky.
Zápas navyše prichádza v období výraznej zmeny v žilinskej defenzíve. Tobiáš Pališčák, iba 18-ročný obranca a jeden z najväčších slovenských talentov, po štyroch rokoch pod Dubňom prestúpil do Viktorie Plzeň. Pališčák sa postupne prepracoval z mládeže až do stabilného člena A-mužstva a jeho odchod predstavuje pre trénera Michala Veselého výrazný zásah do skladby obranných radov. Prestup bol oficiálne potvrdený 1. septembra a samotný klub ho označil za dohodu zodpovedajúcu kvalite a potenciálu mladého reprezentanta.
Žilina však reagovala okamžite. Do tímu prišiel 22-ročný švédsky stopér Johan Albin z druholigového IK Oddevold. Takmer dvojmetrový obranca podpísal so Šošonmi zmluvu až do 30. júna 2029 a stáva sa vôbec prvým Švédom v aktuálnom kádri MŠK. Klub od neho očakáva najmä fyzickú silu v osobných súbojoch, ale zároveň schopnosť konštruktívne rozohrávať. Jeho príchod je priamou reakciou na zmeny v zadných radoch po Pališčákovom odchode.
Sobotňajší zápas tak bude zaujímavý hneď z niekoľkých dôvodov. Žilina bude chcieť potvrdiť víťazstvo z Trnavy a udržať sa na čele tabuľky, Podbrezová zase potrebuje po vysokom debakli v Dunajskej Strede a domácej remíze s Košicami opäť nájsť víťaznú tvár. Šošoni navyše vstúpia do zápasu s novou tvárou v defenzíve a bude zaujímavé sledovať, či Johan Albin dostane svoju premiéru už pod Dubňom. Jedno je isté – posledné vzájomné zápasy ukázali, že tento duel môže ponúknuť góly, emócie aj poriadne dramatický priebeh. A vzhľadom na postavenie oboch mužstiev môže mať sobotňajší večer pod Dubňom pre ďalší vývoj tabuľky veľmi dôležitú hodnotu.
Žilinčania za sebou majú vydarený záver augusta. Po domácej prehre so Skalicou 1:3 dokázali v ďalšom kole zvíťaziť v Banskej Bystrici nad Duklou 4:3, následne doma zdolali Komárno 2:1 a v poslednom ligovom vystúpení prišla veľmi cenná výhra na pôde dovtedy neporazenej Trnavy. Šošoni zvíťazili na Štadióne Antona Malatinského 3:1, keď sa o góly postarali Michal Faško a dvakrát Patrik Iľko. Žilina tak nielenže získala tri body z náročného ihriska, ale zároveň sa po šiestom kole dostala na čelo tabuľky.
Podbrezová má za sebou výsledkovo o niečo turbulentnejšie obdobie. Sezónu odštartovala domácim víťazstvom 2:0 nad Michalovcami, následne však prehrala na Slovane 0:3. Potom prišlo presvedčivé víťazstvo 4:1 v Ružomberku a domáci triumf 2:1 nad Trenčínom. V piatom kole však Železiari utrpeli vysokú prehru 0:5 na pôde DAC a v poslednom zápase doma iba remizovali s Košicami 2:2. Pritom museli doháňať dvojgólové manko, keď po prvom polčase prehrávali 0:2. Po prestávke však Chiminec a Kováčik zariadili vyrovnanie a Podbrezová mala v závere dokonca početnú prevahu po vylúčení Damjanoviča.
Zaujímavý bude aj pohľad na vzájomnú bilanciu. Posledné súboje týchto súperov priniesli poriadne rozdielne výsledky. V novembri minulého roka vyhrala Podbrezová doma 2:0, Žilina jej však v apríli tohto roka oplatila prehru vo veľkom štýle, keď na pôde Železiarov triumfovala 5:1. V poslednom vzájomnom ligovom zápase na Štadióne MŠK v máji však zvíťazila Podbrezová 2:0. Pred sobotňajším duelom teda rozhodne nemožno hovoriť o súperovi, ktorý by Žiline vyhovoval automaticky.
Zápas navyše prichádza v období výraznej zmeny v žilinskej defenzíve. Tobiáš Pališčák, iba 18-ročný obranca a jeden z najväčších slovenských talentov, po štyroch rokoch pod Dubňom prestúpil do Viktorie Plzeň. Pališčák sa postupne prepracoval z mládeže až do stabilného člena A-mužstva a jeho odchod predstavuje pre trénera Michala Veselého výrazný zásah do skladby obranných radov. Prestup bol oficiálne potvrdený 1. septembra a samotný klub ho označil za dohodu zodpovedajúcu kvalite a potenciálu mladého reprezentanta.
Žilina však reagovala okamžite. Do tímu prišiel 22-ročný švédsky stopér Johan Albin z druholigového IK Oddevold. Takmer dvojmetrový obranca podpísal so Šošonmi zmluvu až do 30. júna 2029 a stáva sa vôbec prvým Švédom v aktuálnom kádri MŠK. Klub od neho očakáva najmä fyzickú silu v osobných súbojoch, ale zároveň schopnosť konštruktívne rozohrávať. Jeho príchod je priamou reakciou na zmeny v zadných radoch po Pališčákovom odchode.
Sobotňajší zápas tak bude zaujímavý hneď z niekoľkých dôvodov. Žilina bude chcieť potvrdiť víťazstvo z Trnavy a udržať sa na čele tabuľky, Podbrezová zase potrebuje po vysokom debakli v Dunajskej Strede a domácej remíze s Košicami opäť nájsť víťaznú tvár. Šošoni navyše vstúpia do zápasu s novou tvárou v defenzíve a bude zaujímavé sledovať, či Johan Albin dostane svoju premiéru už pod Dubňom. Jedno je isté – posledné vzájomné zápasy ukázali, že tento duel môže ponúknuť góly, emócie aj poriadne dramatický priebeh. A vzhľadom na postavenie oboch mužstiev môže mať sobotňajší večer pod Dubňom pre ďalší vývoj tabuľky veľmi dôležitú hodnotu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body