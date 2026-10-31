Žilina podala na domácej pôde dominantný výkon. Michalovce schytali tvrdú facku

Niké liga - 13. kolo
MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 4:1 (1:0)
Góly: 52. a 70. Faško (prvý z 11 m), 8. Hranica, 90+2. Bilalovič - 85. Lemishko. ŽK: López, Dzotsenidze, Cervantes (všetci MICH)
Rozhodovali: Benedik - Hancko, Pozor. 1307 divákov.
MŠK Žilina: Šípoš - Albin, Minárik, Narimanidze - Hranica, Káčer (C) (81. Adang), Bzdyl, Bari (74. Traoré) - M. Faško (74. Bilalovič), Homet (65. Roginič), F. Kóša (65. Iľko).
MFK Michalovce: Jakubech - Pauschek (C), Dzotsenidze, Volanakis - Lemishko, Pilling, Zubairu (81. Kalemi), Mihhailov - López (71 Danek), Mashike (71. Walczak), Taylor - Hart (71. Cervantes).
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 13. kole Niké ligy nad MFK Zemplín Michalovce 4:1 a upevnili si druhé miesto v tabuľke. Dva góly „šošonov" vsietil Michal Faško.
Prvý polčas zápasu v chladnom počasí sa niesol vo svižnom tempe, aktívni boli najmä Žilinčania, ktorí výborne kombinovali a držali loptu na svojich kopačkách.
Do vedenia išli zverenci Vladimíra Veselého v ôsmej minúta, keď sa z pravej strany presadil rýchlonohý Timotej Hranica.
Do druhého polčasu vstúpili opäť aktívnejšie Žilinčania, i keď Michalovce sa im snažili kontrovať.
V 50. minúte fauloval v pokutovom území Jakubech prenikajúceho Michala Faška a po intervencii VAR-u nariadený pokutový kop samotný faulovaný hráč s prehľadom premenil - 2:0.
Tempo zápasu bolo stále výborné, Žilinčania pridali aj tretí gól. Po prihrávke striedajúceho Marka Roginiča sa v 70. zapísal do listiny strelcov po druhý raz v zápase Michal Faško.
Hostia sympaticky bojovali až do konca zápasu, odmenu im bol gól Luku Lemishka z 85. minúty. Konečný účet však stanovili predsa len Žilinčania, otvorenú obranu hostí využil Roginič na prihrávku do priestoru pre Kenana Bilaloviča a ten mieril presne - 4:1.
Hlasy po zápase
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Tešíme sa, že sme po troch zápasoch zvíťazili. Zachytili sme úvody polčasov, výsledok je odmena pre chalanov, ktorí celý týždeň skvele pracovali. Pomohli nám striedajúci hráči, ktorí hru oživili. Pracujeme však ďalej a zodpovedne sa pripravujeme zápasy, ktoré nás čakajú.“
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Nezachytili sme úvody oboch polčasov, prvých 15 minút sme boli zakríknutí. Potom sme mali šance, ktoré však musíme premieňať. Chceli sme čo najmenej inkasovať. Do druhého polčasu sme išli s tým, že chceme byť trpezliví, ale potom prišla penalta a bolo to ťažké. Chýbala nám kvalita v ofenzíve, chýba nám pre zranenia alebo karty 5 hráčov a u nás je to cítiť.“
Michal Faško, strelec dvoch gólov Žiliny: „Vyhrali sme po dlhšom čase, takže to je super. Škoda, že sme už v prvom polčase nepremenili viac šancí, mohlo to byť pokojnejšie. Michalovce v závere úvodného dejstva hrozili po štandardkách. Úvod druhého polčasu bol skvelý, mrzí ma však, že sme si neudržali čisté konto. Inkasovaný gól bol lacný."