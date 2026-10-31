ONLINE: MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (13. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 13. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 13. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
31.10.2026 o 15:30
13. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Benedik – Hancko, Pozor.
Prenos
Futbalisti MŠK Žilina sa chcú pred vlastnými fanúšikmi vrátiť na víťaznú vlnu. V sobotu 31. októbra o 15:30 privítajú pod Dubňom MFK Zemplín Michalovce v stretnutí 13. kola Niké ligy. Šošonom patrí s 22 bodmi tretie miesto, hostia sú so 14 bodmi siedmi a na prvú šestku strácajú jediný bod. Oba tímy tak majú o motiváciu postarané.
Žilinčania v posledných troch ligových dueloch nezvíťazili. Po remíze 2:2 v Ružomberku podľahli doma Dunajskej Strede 2:3 a naposledy si z Košíc odviezli bod za výsledok 2:2. Vo všetkých troch stretnutiach síce skórovali dvakrát, no celkovo inkasovali sedem gólov. Práve väčšia istota v defenzíve môže byť základom návratu k víťazstvám. S 29 presnými zásahmi má totiž MŠK druhý najproduktívnejší útok súťaže, jeho obrana však inkasovala už 24-krát.
Ani Michalovce neprichádzajú v ideálnom rozpoložení. Z posledných troch ligových zápasov, ktoré odohrali doma, získali jediný bod. Prehrali s DAC 0:3, remizovali s Košicami 1:1 a naposledy podľahli Podbrezovej 1:4. Zemplínčania počas tejto série strelili iba dva góly a osem inkasovali. Pod Dubňom preto potrebujú zlepšiť výkon na oboch koncoch ihriska, ak chcú zabodovať a udržať kontakt s hornou polovicou tabuľky.
Vzájomné výsledky hovoria v prospech Žiliny, ktorá vyhrala štyri z posledných piatich ligových stretnutí s týmto súperom. Uspela aj v prvom dueli aktuálnej sezóny, keď 2. augusta zvíťazila v Michalovciach 1:0. Domáci sa pokúsia na tento výsledok nadviazať, hostia zase prelomiť nepriaznivú sériu. O úspechu môže rozhodnúť najmä to, ktorý tím dokáže obmedziť chyby v obrane a lepšie využiť svoje príležitosti.
Žilinčania v posledných troch ligových dueloch nezvíťazili. Po remíze 2:2 v Ružomberku podľahli doma Dunajskej Strede 2:3 a naposledy si z Košíc odviezli bod za výsledok 2:2. Vo všetkých troch stretnutiach síce skórovali dvakrát, no celkovo inkasovali sedem gólov. Práve väčšia istota v defenzíve môže byť základom návratu k víťazstvám. S 29 presnými zásahmi má totiž MŠK druhý najproduktívnejší útok súťaže, jeho obrana však inkasovala už 24-krát.
Ani Michalovce neprichádzajú v ideálnom rozpoložení. Z posledných troch ligových zápasov, ktoré odohrali doma, získali jediný bod. Prehrali s DAC 0:3, remizovali s Košicami 1:1 a naposledy podľahli Podbrezovej 1:4. Zemplínčania počas tejto série strelili iba dva góly a osem inkasovali. Pod Dubňom preto potrebujú zlepšiť výkon na oboch koncoch ihriska, ak chcú zabodovať a udržať kontakt s hornou polovicou tabuľky.
Vzájomné výsledky hovoria v prospech Žiliny, ktorá vyhrala štyri z posledných piatich ligových stretnutí s týmto súperom. Uspela aj v prvom dueli aktuálnej sezóny, keď 2. augusta zvíťazila v Michalovciach 1:0. Domáci sa pokúsia na tento výsledok nadviazať, hostia zase prelomiť nepriaznivú sériu. O úspechu môže rozhodnúť najmä to, ktorý tím dokáže obmedziť chyby v obrane a lepšie využiť svoje príležitosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
12
10
2
0
37:7
32
V
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
7
3
2
28:12
24
V
R
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
12
6
4
2
29:24
22
R
P
R
V
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
12
3
6
3
25:23
15
P
R
R
R
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
12
2
3
7
12:23
9
P
R
V
P
P
11
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
12
0
7
5
9:16
7
R
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body