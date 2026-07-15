Žilina ide do odvety s Hajdukom s nádejou. Tréner Staňo verí v obrat po prehre 0:2

Futbalisti MŠK Žilina chcú vo štvrtok zabojovať o postup do 2. predkola v Európskej lige. V úvodnom zápase prvého predkola prehrali na pôde favorizovaného Hajduku Split 0:2, ale na chorvátskej pôde si vypracovali dosť šancí.
Tréner „šošonov“ Pavol Staňo verí, že ak jeho zverenci premenia niektoré v odvete, môžu pomýšľať na úspech.
Žilina si vybojovala miestenku vďaka zisku Slovenského pohára a v jej prospech hovorí, na rozdiel od predpokladov, historická bilancia.
Cez Split prešla v treťom predkole EL 2009/2010 po remíze 1:1 a výhre 1:0 na Balkáne. V Splite nepredviedla zlý výkon, mala aj prvú gólovú šancu, ale Hranica v tutovke netrafil priestor brány.
Brajkovič potom výstavnou strelou trafil k opačnej žrdi a po zmene strán dal druhý gól de Almeida.
„My sme hrali v prvom zápase dobre, ale po prvom inkasovanom góle sme odpadli. Nemôžeme prestať hrať. V odvete urobíme všetko pre to, aby sme to zvládli. Bude to náročné, ale musíme ísť naplno od prvej minúty. Súper má kvalitu a nepríde na dovolenku. Ale dúfam, že budeme pripravení,“ povedal v rozhovore pre klubový web obranca Žiliny Krisztián Bari.
V prospech Hajduku hovorila pred dvojzápasom aj momentálna forma. Chorvátsky vicemajster z uplynulej sezóny sa v prípravných dueloch tešil z troch víťazstiev, „šošoni“ naopak nevyhrali ani jeden zo štyroch, keď zaznamenali prehru a tri remízy.
Ale výkon v prvom zápase trénera Staňa napĺňa optimizmom: „Myslím si, že sme videli nádherný futbal. Treba na úvod povedať, že so zaslúženým víťazstvom domácich. Mali sme rôzne fázy v zápase a mali sme aj šance. Proti takémuto súperovi ich musíme aj využiť, aby sme mohli uhrať dobrý výsledok.“
Odvetný zápas 1. predkola Európskej ligy
Štvrtok 16. júla 20.30 h (štadión pod Dubňom /Žilina)
MŠK Žilina - Hajduk Split
Rozhodcovia: Fesnic - Avram, Corb (všetci Rum.)
Predpokladaná zostava Žiliny: Badžgoň - Pališčák, Kaša, Narimanidze - Hranica, Adang, Káčer, Bari - Faško, Roginič, Kóša
V úspech MŠK verí aj obranca Hranica, ktorý mal v prvom zápase gól na kopačke, ale svoju šancu premárnil.
„Hajduk má svoju kvalitu, mohli sme to vidieť. Sú veľmi silní na lopte. Aj my sme však mali dobré časti hry, kedy sme podržali loptu a kombinovali. Ak však urobíte chyby proti takémuto súperovi, tak vás potrestá a nedá vám zadarmo loptu.
Mohli sme si ju v niektorých chvíľach vážiť viac. Mňa osobne mrzí moja nepremenená šanca, mohol som dať gól a zápas by vyzeral inak. Žiaľ, taký je futbal, ideme ďalej. Doma je to otvorené a urobíme všetko pre to, aby sme ešte zabojovali o postup.“