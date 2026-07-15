Staňo verí v reakciu Žiliny pred odvetou s Hajdukom. Cesta môže viesť cez agresivitu

Tréner futbalistov MŠK Žilina verí, že jeho zverenci podajú v domácej odvete Európskej ligy proti Hajduku Split lepší výkon ako pred týždňom.
Pavol Staňo je presvedčený, že reakcia mužstva príde a bude taká, aby ho posunula do 2. predkola súťaže.
„Šošoni“ zabojujú o postup vo štvrtok večer o 20.30. Zmazať však musia dvojgólové manko z prvého zápasu (0:2) a pridať niečo navyše.
„Chlapci videli, v čom bol problém, rozobrali sme si to. Po zápase sme mali výborný impulz do šatne, to čo bolo treba urobili. Spravíme všetko pre to, aby sme zápas zdramatizovali. Vieme zahrať oveľa lepšie, sme si toho vedomí. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný,“ uviedol tréner MŠK.
V Splite nepredviedla Žiline zlý výkon, mala aj prvú gólovú šancu, ale Hranica v tutovke netrafil priestor brány. Brajkovič potom výstavnou strelou trafil k opačnej žrdi a po zmene strán dal druhý gól de Almeida.
„Súper je naozaj dobrý. Ale poznám svojich hráčov a viem, že mu dokážeme bez problémov sekundovať. O to viac som bol po prvom zápase sklamaný.
Viem, že reakcia príde už v tomto zápase. Ale tam nám chýbala súdržnosť v defenzíve, potrebovali sme viac života a tam vidím trošku problém. Ale cítim a viem, že teraz to bude iné. Každý vie čo má robiť,“ dodal Staňo.
Pre viacerých hráčov Žiliny to bola prvá takáto skúsenosť v pohárovej Európe, ale tréner si nemyslí, že to bolo rozhodujúce.
„My sme pred zápasom necítili tlak, prvých 15 minút sme hrali tak ako sme chceli, súper nás nezaskočil. Boli sme v hre, mali sme prvú gólovú šancu.
Ale je to futbal, domáci potom dobre zareagovali, dali krásny gól a dostali vietor do plachiet. My sme sa potom nedržali na lopte tak ako sme chceli.“
Staňo sa ešte nevyjadril k prípadným zmenám v zostave, jasnejšie bude mať vo štvrtok.
„Nechám si to pre seba, nejaký impulz ešte môže prísť a máme pred sebou ešte aj tréning. A je aj dobré, že chalani nevedia vždy všetko, zostava bude známa zajtra.“
Svojmu tímu verí aj kapitán Miroslav Káčer. Je si však vedomý, že musí zahrať lepšie ako v Dalmácii. „Musí to byť iné, my sa o to pobijeme. Musí prísť zmena najmä v intenzite, musíme byť agresívni celých 90 minút a naháňať súpera. Ja musím byť ten líder, ktorý to potiahne, ale máme viac kvalitných hráčov v tíme.“
Cesta cez Chorvátov by mohla viesť aj agresivitou, ale čistou. „Sú to Balkánci a nemusí im voňať, že sa zápas nebude vyvíjať podľa ich predstáv. A našou hrou a agresivitou ich musíme dostať k tomu, aby boli nervózni. Môže to byť cesta,“ dodal Káčer.
Žiline by mali pomôcť aj fanúšikovia, v stredu popoludní bolo predaných cez 7000 vstupeniek. Podporu pod Dubňom však budú mať aj fanúšikovia hostí.