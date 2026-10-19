Žilina ľutovala šance. Tréner DAC priznal: Zápasu by viac svedčala remíza

Na snímke v popredí zľava Ammar Ramadan, brankár Leandro Filipe De Almeida Dornelles a Julien Eymard Bationo (všetci Dunajská Streda).
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Na snímke v popredí zľava Ammar Ramadan, brankár Leandro Filipe De Almeida Dornelles a Julien Eymard Bationo (všetci Dunajská Streda). (Autor: TASR)
TASR|19. okt 2026 o 08:14
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Presný zásah pridal i aktuálne najlepší strelec Niké ligy Matej Trusa.

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v priamom súboji o čelo ligovej tabuľky na domácom trávniku s DAC Dunajská Streda 2:3.

Za hostí skórovali Trusa i Ramadan, ktorí vedú tabuľku strelcov. Emotívny večer v Žiline, šláger kola niesol podtitul „Zápas generácií“.

Hráčov MŠK na trávnik vyprevádzali rodičia, štadiónom znel legendárny hlas dlhoročného hlásateľa Antona Tkáčika, na tribúnach rodičia s deťmi, či starí rodičia s vnúčatami. Krásna akcia mala z pohľadu „šošonov“ jediný háčik – konečné skóre 2:3.

VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Dunajská Streda

Zápas futbalisti MŠK nezačali dobre, na ich kopačkách bola evidentne usadená nervozita.

Zápas generácií

„Nepáčilo sa mi prvých 30 minút, boli sme nervózni, možno preto, že to bol Zápas generácií,“ skonštatoval na úvod rozhovoru tréner Žiliny Vladimír Veselý a pokračoval: „Od stavu 1:2 sme už hrali tak, ako sme chceli, to bola Žilina, akú chceme vidieť.

Odmenou nám bolo vyrovnanie, následne sme boli lepším tímom. A potom dal gól Ramadan... Bol krásny, ale veľmi ma hnevá a mrzí, nechali sme mu príliš veľa času a priestoru.“

Strelcom vyrovnávajúceho gólu Žiliny bol Kristián Bari, ktorý istý čas pôsobil v mládeži DAC.

„Pre divákov to bol krásny zápas, no my sme dnes smutní, pretože sme nevyhrali,“ vyznal sa zo svojich pocitov 25-ročný futbalista a svoje myšlienky rozvíjal ďalej: „Celý zápas sme museli súpera doťahovať a bolo to fyzický náročné, veľa sme behali bez lopty.

Škoda, že po góle na 2:2 sme nepridali aj tretí presný zásah, šance sme na to mali, súper v tom čase nemal prakticky nič. Škoda, neboli sme dostatočne efektívni.“

Skvelý zápas o prvé miesto

Bariho gól na 2:2 padol v 51. minúte, strelec ukázal odvážny prienik do šestnástky i kvalitné zakončenie: „Pred gólom som videl priestor v šestnástke, hodil som si tam loptu, trošku mi pomohol aj brankár, krížna strela napokon padla do siete.

Ako som už hovoril, bol to skvelý zápas o prvé miesto, len škoda, že neprišlo viac divákov.“

Obrovská radosť i únava sa zračili v tvárach Bálinta Csóku a Mateja Trusu, ktorí sa postupne postavili pred novinárov. Ako prvý prišiel strelec premiérového gólu v drese DAC Csóka, ktorý mal obrovskú radosť.

VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia

„Do nášho prvého gólu sme zápas kontrolovali, následne sme inkasovali a potom už bol zápas vyrovnaný.

V polčasovej prestávke bol v kabíne trochu zvýšený hlas trénera, ktorý mi povedal, že mám zostať vzadu,“ pousmial sa 23-ročný odchovanec klubu zo Žitného ostrova a dodal: „Nuž, ale videl som tam situáciu, kedy som mohol ísť dopredu.

Mal som dobrý dotyk s loptou, chcel som zakončiť okolo brankára, napokon to padlo do siete.

Emotívny moment, prvý ligový gól, navyše tu bolo veľa našich fanúšikov, o to väčšiu radosť som mal. Ako tím sme podali dobrý výkon, bojovali sme a získali sme cenné tri body.“

Presný zásah pridal i aktuálne najlepší strelec Niké ligy Matej Trusa, ktorý má na svojom konte už osem gólov.

„Náročný zápas, som extrémne fyzický unavený, aj to o niečom svedčí,“ povedal v úvode krátkej debaty 25-ročný útočník Dunajskej Stredy.

Celý tím ideme krok po kroku

„Som vďačný za gól, prajem ho i Ammarovi. Nuž a som rád aj za Bálinta, ktorý skvele pracuje v každom tréningu.

Videl som jeho gól zo stredu ihriska a najskôr som nechápal, kde sa tam vlastne z pozície obrancu nabral,“ zasmial sa odchovanec michalovského futbalu a v pochvale spoluhráča pokračoval: „Ale zakončil to naozaj bravúrne, je vidieť, že je to pôvodne útočník, z jeho zakončenia som si i ja zobral inšpiráciu do ďalších zápasov.

Celý tím ideme krok po kroku, nevnímame, že sme zatiaľ jediný tím bez prehry, to je skôr námet pre články a nadpisy.“

Náš výkon musí byť lepší

Tréner hostí zo Žitného ostrova Robert Klauss svojich zverencov za tri body pochválil, k výkonu však už bol kritický: „Bol to náročný zápas dvoch skvelých tímov našej ligy.

Dva góly sme inkasovali po hlúpych chybách, ak mám byť úprimný, z môjho pohľadu by zápasu viac svedčala remíza.

Žilina je výborný tím, náročný súper, doteraz pre nás najnáročnejší. Už teraz vieme, že aj ďalší zápas s MŠK bude pre nás náročný, ale presne takého zápasy mám rád. Tri body sú dnes pre nás skvelé, ale náš výkon musí byť lepší.“

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - FC DAC Dunajská Streda (Niké liga, 11. kolo)
Na snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Filip Blažek (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke zľava Daniel Homet (Žilina) a Rhyan Modesto De Oliveira Galdino (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke v popredí zľava Ammar Ramadan, brankár Leandro Filipe De Almeida Dornelles a Julien Eymard Bationo (všetci Dunajská Streda) gestikulujú v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
Na snímke hráč Žiliny Daniel Homet sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.
15 fotografií
Na snímke hráči Dunajskej Stredy sa radujú z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke v popredí zľava Patrik Iľko (Žilina) a George Gagua (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke brankár Dunajskej Stredy Leandro Filipe De Almeida Dornelles sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava Timotej Hranica (Žilina) a Ammar Ramadan (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke hráči Dunajskej Stredy sa radujú z víťazstva po zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke zľava Matej Trusa (Dunajská Streda), Andrei Florea (Žilina) a Žan Trontelj (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke hráč Dunajskej Stredy Ammar Ramadan sa raduje z gólu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke v popredí zľava Fabian Bzdyl (Žilina) a Fallou Diongue (Dunajská Streda) bojujú o loptu v zápase 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.Na snímke robotický pes prináša loptu na ihrisko pred začiatkom zápasu 11. kola futbalovej Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC DAC 1904 Dunajská Streda v Žiline v nedeľu 18. októbra 2026.

DAC sa tak po zápase pevne usadil na čele ligového pelotónu so ziskom 26 bodov, pred druhou Žilinou má náskok piatich bodov a zápas k dobru.

V 12. kole Niké ligy privíta Dunajská Streda na domácom trávniku Ružomberok, Žilinčania pocestujú na pôdu FC Košice.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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