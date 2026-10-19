Žilina ľutovala šance. Tréner DAC priznal: Zápasu by viac svedčala remíza

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v priamom súboji o čelo ligovej tabuľky na domácom trávniku s DAC Dunajská Streda 2:3.
Za hostí skórovali Trusa i Ramadan, ktorí vedú tabuľku strelcov. Emotívny večer v Žiline, šláger kola niesol podtitul „Zápas generácií“.
Hráčov MŠK na trávnik vyprevádzali rodičia, štadiónom znel legendárny hlas dlhoročného hlásateľa Antona Tkáčika, na tribúnach rodičia s deťmi, či starí rodičia s vnúčatami. Krásna akcia mala z pohľadu „šošonov“ jediný háčik – konečné skóre 2:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Dunajská Streda
Zápas futbalisti MŠK nezačali dobre, na ich kopačkách bola evidentne usadená nervozita.
Zápas generácií
„Nepáčilo sa mi prvých 30 minút, boli sme nervózni, možno preto, že to bol Zápas generácií,“ skonštatoval na úvod rozhovoru tréner Žiliny Vladimír Veselý a pokračoval: „Od stavu 1:2 sme už hrali tak, ako sme chceli, to bola Žilina, akú chceme vidieť.
Odmenou nám bolo vyrovnanie, následne sme boli lepším tímom. A potom dal gól Ramadan... Bol krásny, ale veľmi ma hnevá a mrzí, nechali sme mu príliš veľa času a priestoru.“
Strelcom vyrovnávajúceho gólu Žiliny bol Kristián Bari, ktorý istý čas pôsobil v mládeži DAC.
„Pre divákov to bol krásny zápas, no my sme dnes smutní, pretože sme nevyhrali,“ vyznal sa zo svojich pocitov 25-ročný futbalista a svoje myšlienky rozvíjal ďalej: „Celý zápas sme museli súpera doťahovať a bolo to fyzický náročné, veľa sme behali bez lopty.
Škoda, že po góle na 2:2 sme nepridali aj tretí presný zásah, šance sme na to mali, súper v tom čase nemal prakticky nič. Škoda, neboli sme dostatočne efektívni.“
Skvelý zápas o prvé miesto
Bariho gól na 2:2 padol v 51. minúte, strelec ukázal odvážny prienik do šestnástky i kvalitné zakončenie: „Pred gólom som videl priestor v šestnástke, hodil som si tam loptu, trošku mi pomohol aj brankár, krížna strela napokon padla do siete.
Ako som už hovoril, bol to skvelý zápas o prvé miesto, len škoda, že neprišlo viac divákov.“
Obrovská radosť i únava sa zračili v tvárach Bálinta Csóku a Mateja Trusu, ktorí sa postupne postavili pred novinárov. Ako prvý prišiel strelec premiérového gólu v drese DAC Csóka, ktorý mal obrovskú radosť.
VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia
„Do nášho prvého gólu sme zápas kontrolovali, následne sme inkasovali a potom už bol zápas vyrovnaný.
V polčasovej prestávke bol v kabíne trochu zvýšený hlas trénera, ktorý mi povedal, že mám zostať vzadu,“ pousmial sa 23-ročný odchovanec klubu zo Žitného ostrova a dodal: „Nuž, ale videl som tam situáciu, kedy som mohol ísť dopredu.
Mal som dobrý dotyk s loptou, chcel som zakončiť okolo brankára, napokon to padlo do siete.
Emotívny moment, prvý ligový gól, navyše tu bolo veľa našich fanúšikov, o to väčšiu radosť som mal. Ako tím sme podali dobrý výkon, bojovali sme a získali sme cenné tri body.“
Presný zásah pridal i aktuálne najlepší strelec Niké ligy Matej Trusa, ktorý má na svojom konte už osem gólov.
„Náročný zápas, som extrémne fyzický unavený, aj to o niečom svedčí,“ povedal v úvode krátkej debaty 25-ročný útočník Dunajskej Stredy.
Celý tím ideme krok po kroku
„Som vďačný za gól, prajem ho i Ammarovi. Nuž a som rád aj za Bálinta, ktorý skvele pracuje v každom tréningu.
Videl som jeho gól zo stredu ihriska a najskôr som nechápal, kde sa tam vlastne z pozície obrancu nabral,“ zasmial sa odchovanec michalovského futbalu a v pochvale spoluhráča pokračoval: „Ale zakončil to naozaj bravúrne, je vidieť, že je to pôvodne útočník, z jeho zakončenia som si i ja zobral inšpiráciu do ďalších zápasov.
Celý tím ideme krok po kroku, nevnímame, že sme zatiaľ jediný tím bez prehry, to je skôr námet pre články a nadpisy.“
Náš výkon musí byť lepší
Tréner hostí zo Žitného ostrova Robert Klauss svojich zverencov za tri body pochválil, k výkonu však už bol kritický: „Bol to náročný zápas dvoch skvelých tímov našej ligy.
Dva góly sme inkasovali po hlúpych chybách, ak mám byť úprimný, z môjho pohľadu by zápasu viac svedčala remíza.
Žilina je výborný tím, náročný súper, doteraz pre nás najnáročnejší. Už teraz vieme, že aj ďalší zápas s MŠK bude pre nás náročný, ale presne takého zápasy mám rád. Tri body sú dnes pre nás skvelé, ale náš výkon musí byť lepší.“
DAC sa tak po zápase pevne usadil na čele ligového pelotónu so ziskom 26 bodov, pred druhou Žilinou má náskok piatich bodov a zápas k dobru.
V 12. kole Niké ligy privíta Dunajská Streda na domácom trávniku Ružomberok, Žilinčania pocestujú na pôdu FC Košice.