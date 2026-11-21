Niké liga - 15. kolo
MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0)
Góly: 55. Homet, 74. Kóša. ŽK: Homet, Minárik (obaja MŠK)
Rozhodovali: Valent - Bednár, Vitko
Diváci: 1339
MŠK Žilina: Šípoš - Roginič, Minárik, Narimanidze - Hranica (62. Iľko), Káčer (C), Bzdyl (78. Adang), Traoré - M. Faško (78. Florea), Homet, Bilalovič (62. F. Kóša).
MFK Dukla: Hroššo - Šikula, Bakaľa, Willwéber, Alabi - Považanec - Hanes (77. Kubala), V. Tóth (66. Szánthó), Richtárech (66. Gjorgievski), Polievka (C) (77. Slebodník) - M. Ďuriš.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 15. kole Niké ligy v stredoslovenskom derby na domácom trávniku nad Duklou Banská Bystrica 2:0.
Zverenci Vladimíra Veselého si po prvý raz v tejto sezóne udržali v zápase čisté konto.
V sychravom a chladnom počasí sa v prvom polčase hral v Žiline svižný futbal, ale gólových šanci bolo ako šafranu.
Domáci, ktorí nastúpili s viacerými zmenami v základnej zostave, nedokázali prelomiť prehustenú obranu Dukly, hoci sa o to všemožne snažili.
Zverenci Daniela Valacha sa sústredili na pozornú defenzívu a odmenou im bola polčasová remíza 0:0.
Do druhého polčasu nastúpili Žilinčania ešte ofenzívnejšie, skóre otvorili v 55. minúte, keď v základnej zostave MŠK debutujúci Marcus Traoré našiel centrom pred bránkou Dukly Daniela Hometa a španielsky útočník vsietil svoj piaty gól v aktuálnej sezóne.
Dukla po inkasovanom góle otvorila hru, čo znamenalo viac šancí pre Žilinu. Nuž a tá to využila, pretože v 74. minúte zápasu Traore opäť centroval z ľavej strany, odrazená lopta našla kopačku striedajúceho Františka Kóšu a ten ju poslal za chrbát bezmocného Hrošša.
Dukla v samom závere vsietila kontaktný gól po krásnej kombinácii Považanec - Ďuriš, ten však po asistencii VAR-u neplatil pre postavenie mimo hru.
Hlasy po zápase
František Kóša, strelec druhého gólu Žiliny: „V prvom polčase Banská Bystrica dobre zatvárala stred ihriska a nedovolila nám našu hru. Druhý polčas sme zvládli lepšie a som rád, že som k tomu gólom dopomohol aj ja. Určite mi presný zásah pomôže aj po mentálnej stránke."
Lukáš Hroššo, brankár Banskej Bystrice: „Zápas mal dva rozdielné polčasy. V prvom sme hrali to, čo sme si pred zápasom povedali, možno nám chýbalo viac striel na bránku. V druhom polčase sme inkasovali z dvoch brejkov a už bolo ťažké sa z toho otriasť."