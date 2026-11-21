Futbalisti MŠK Žilina a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 15. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica dnes (Niké Liga LIVE, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
21.11.2026 o 15:30
15. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Valent – Bednár, Vitko.
Prenos
V sobotu 21. novembra o 15:30 sa na Štadióne MŠK Žilina odohrá atraktívne stredoslovenské derby medzi domácimi Šošonmi a MFK Dukla Banská Bystrica. Súboj 15. kola Niké ligy prichádza po reprezentačnej prestávke a pre obe mužstvá predstavuje dôležitý vstup do záverečnej fázy jesennej časti sezóny.
Žilinčania sa v aktuálnom ročníku prezentujú predovšetkým ofenzívnym futbalom. V úvodných 14 ligových kolách nastrieľali 37 gólov, čo predstavuje priemer 2,64 gólu na zápas. Zároveň však inkasovali 27-krát, a práve defenzívna stabilita môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov sobotňajšieho stretnutia. Banskobystričania zaznamenali v rovnakom období 14 presných zásahov a rovnako 27 inkasovaných gólov. Štatistiky tak naznačujú výrazný rozdiel v útočnej produktivite oboch súperov.
Vzájomné konfrontácie týchto tradičných rivalov prinášajú pravidelne emócie, nasadenie a zaujímavé futbalové momenty. Žilina má v historickej bilancii desiatich evidovaných vzájomných duelov šesť víťazstiev, jednu remízu a tri prehry. Domáci budú chcieť využiť svoje ofenzívne prednosti, zatiaľ čo Dukla sa môže pokúsiť uspieť prostredníctvom organizovanej defenzívy a rýchlych protiútokov.
Pod Dubňom sa tak črtá zaujímavá bitka, v ktorej budú Šošoni papierovým favoritom. Dokážu potvrdiť svoju streleckú produktivitu, zvládnuť regionálne derby a pripísať si ďalšie tri body do ligovej tabuľky?
Žilinčania sa v aktuálnom ročníku prezentujú predovšetkým ofenzívnym futbalom. V úvodných 14 ligových kolách nastrieľali 37 gólov, čo predstavuje priemer 2,64 gólu na zápas. Zároveň však inkasovali 27-krát, a práve defenzívna stabilita môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov sobotňajšieho stretnutia. Banskobystričania zaznamenali v rovnakom období 14 presných zásahov a rovnako 27 inkasovaných gólov. Štatistiky tak naznačujú výrazný rozdiel v útočnej produktivite oboch súperov.
Vzájomné konfrontácie týchto tradičných rivalov prinášajú pravidelne emócie, nasadenie a zaujímavé futbalové momenty. Žilina má v historickej bilancii desiatich evidovaných vzájomných duelov šesť víťazstiev, jednu remízu a tri prehry. Domáci budú chcieť využiť svoje ofenzívne prednosti, zatiaľ čo Dukla sa môže pokúsiť uspieť prostredníctvom organizovanej defenzívy a rýchlych protiútokov.
Pod Dubňom sa tak črtá zaujímavá bitka, v ktorej budú Šošoni papierovým favoritom. Dokážu potvrdiť svoju streleckú produktivitu, zvládnuť regionálne derby a pripísať si ďalšie tri body do ligovej tabuľky?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body